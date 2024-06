現在行われているEURO2024の注目チームの1つであるイングランド代表。第2戦のデンマーク戦には引き分け、内容の乏しさが取りざたされてはいるものの、勝点4でグループC首位。とりあえずグループステージ突破は果たすことができそうだ。



そんなイングランドで、レアル・マドリード所属のジュード・ベリンガムとリヴァプール所属のトレント・アレクサンダー・アーノルドの「ブロマンス」がEURO2024で開花したと英『Daily Mail』は注目している。





Trent Alexander-Arnold and Jude Bellingham spotted together at a Chris Brown concert last night (IG: kelscurls) pic.twitter.com/Be8f2XqCtR