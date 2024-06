金子拓郎、ディナモ・ザグレブ退団が決定か…「8000万円の値下げ要求」をコンサドーレが拒否で

昨年夏に北海道コンサドーレ札幌からディナモ・ザグレブに期限付き移籍したMF金子拓郎は、今季限りでチームを離れることになるようだ。

『telegram』によれば、この情報を伝えたのはロレンツォ・レポーレというスポーツジャーナリストであるとのこと。

Exclusive: #Kaneko and #DinamoZagreb won't continue together.

Both parties were keen to continue together but the Japanese side refused the bids of Dinamo that were asking for a lower fee.



Kaneko pushed a lot to stay but it wasn't possible.



He wants to continue in Europe. pic.twitter.com/uqW7j5JiNs