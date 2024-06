現地時間の6月16日、ドジャースが本拠地でロイヤルズと対戦していると、7回裏にチームの屋台骨を揺るがすようなアクシデントが発生した。ロイヤルズの投手、ダン・アルタビラが約157キロのボールを投げ込むと、1番打者、ムーキー・ベッツの左手を直撃。ベッツはグラウンドに倒れ込み、そのまま負傷交代となってしまった。

ベッツはドジャースの誇る1番打者。今季は72試合に出場し、打率3割0分4厘、ホームランは10本。

出塁率は何と4割5厘を記録し、得点圏打率3割5分8厘と絶好調だ。地元局の実況アナはベッツの死球に「ノー!」を連呼したというが、気持ちは痛いほど分かる。

ベンチで厳しい表情見せるドジャースの大谷翔平(奥)とムーキー・ベッツ=13日、アメリカ・ロサンゼルス

ベッツと大谷翔平の打撃成績を比較してみよう。大谷は6月19日現在(以下同)、78試合に出場して打率3割1分6厘、ホームランは20本。出塁率は3割8分8厘で、得点圏打率は2割2分7厘だ。

ホームランは大谷のほうが多く、出塁率と得点圏打率はベッツが上回っている。こんなバッターが1番と2番を任されていたのだから、ドジャースと対戦する投手陣には脅威だっただろう。

ちなみにベッツの戦線離脱で「大谷が今季のMVPを受賞する可能性が高まった」との冗談も飛び交ったという。それほど活躍していたというわけだ。

まさに“リードオフマン”としてチームを牽引してきたベッツが不在になってしまった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「復帰までは6週間から8週間かかる」と取材陣に説明しており、アメリカのメディアは8月上旬から中旬の復帰を予測している。担当記者が言う。

大谷のプレッシャー

「ナ・リーグ西地区でドジャースは勝率6割1分3厘で首位に立っており、2位のダイヤモンドバックスとは9ゲーム差と半ば独走状態です。好調の要因は様々ありますが、1番ベッツ、2番大谷、3番フレディ・フリーマンという打順が機能していたことは大きいでしょう。この3人はいずれもシーズンMVPを受賞しているので“MVPトリオ”と呼ばれてきました。その1人であるベッツの離脱は、ドジャースにとっては深刻な影響を与える可能性があります」(担当記者)

野球専門のネットメディア「Full-Count」は17日、「ド軍14人離脱の“野戦病院化” 1試合2発も重苦しい空気…大谷翔平が求める『一番の良薬』」との記事を配信、取材に応じた大谷の表情は晴れることがなかったと伝えた。

特に大谷にとっては、同じ日本人選手の山本由伸も右肩腱盤の傷みで前半戦の復帰が絶望的と見られているため、表情が曇ってしまうのは当然だろう。

「MLBの公式サイトは18日、『Shohei excels at leadoff as Dodgers 'hold it down' for Mookie』との記事を配信しました。見出しのニュアンスは『ドジャースがベッツの不在を持ちこたえるには、大谷がリードオフマンとして優れている』という感じでしょうか。ただ記事は意外にも大谷選手に関する言及は少なく、取材に応じたフリーマンが『ベッツの代わりはいない。彼はMLB全体でトップ5に入る選手だ』と語っていたのが印象に残りました。大谷選手の曇りがちな表情と重ね合わせると、あまり慣れない1番打者に起用され、のしかかるプレッシャーが心配になってしまいます」(同・記者)

走力と得点圏打率がカギ

MLB研究家の友成那智氏は「近年のMLBは強打者を2番打者にすることが主流になっています」と指摘する。

「そのため大谷選手と言えば2番というイメージをお持ちの方も多いでしょう。一方、日本のプロ野球でもMLBでも、1番打者には何より出塁率が求められます。ドジャースの打撃成績を調べてみると、例えばフリーマン選手の出塁率は4割0分9厘ですから、彼を1番に据えることも可能です。ただし、走力は大谷選手が勝るというところがポイントです。盗塁のチャンスだけでなく、ボテボテのゴロなら内野安打を狙えます。さらに今季の大谷選手は得点圏打率が芳しくありません。走力と得点圏打率の2つを考慮し、ロバーツ監督が大谷選手を1番打者に起用することが今後、増えるのではないでしょうか」

日本人にとって代表的な1番打者といえばイチローだろう。ファウルボールで粘って相手投手の球数を増やし、後に続く打者が球筋を分析できるようにする。ヒットを打って塁に出るのが最も重要な任務であり、長打力はそれほど必要ではない──。

「確かにMLBでも、相手投手の球数を増やすことは1番打者の重要な仕事です。ところが最近のMLBでは長打力のある打者を1番、2番に起用する動きがあります。まさにベッツと大谷が代表例だったわけです。1番打者がホームランを狙って豪快なスイングをしても、アメリカでは特に批判されることはありません」(同・友成氏)

その極端な例が、フィリーズのカイル・シュワーバー。日本での知名度は低いが、2014年にMLBドラフト1巡目でプロ入りしたスター選手だ。

大谷のホームラン数が減る!?

「そもそも彼は身長182センチ、体重103キロです。外見だけでも先頭打者のタイプではありませんし、昨季の打率は1割9分7厘という驚きの数字です。日本のプロ野球では絶対に1番で起用されることはないでしょう。ところが選球眼が抜群で四球を選ぶので、出塁率は3割4分3厘。何より特筆すべきはホームランを47本も打ったことです」(同・友成氏)

ちなみに打率1割台の選手が40本以上のホームランを放ったのは、長いMLBの歴史でも史上初だという。巨人の岡本和真が1番を打っているようなものだろうか。

アメリカでは1番打者にも長打力が期待されるようになりつつある。そのため大谷選手がリードオフマンを任されても、MLBの関係者やファンには納得の抜擢らしい。

「とはいえ、『大谷選手が1番を任されると責任感からヒットを狙い、ホームランが減ってしまうのではないか』と心配するファンも多いでしょう。実はエンゼルス時代、大谷選手は1番で起用されたことがあります。2022年や23年などのデータを調べると、1番の大谷選手は13打数に1本の割合でホームランを放ちました。このペースだと、シーズン50本に乗せることは可能です。少なくとも大谷選手が1番打者を務めることが原因でホームラン数が減ることはない、と見ていいと思います」(同・友成氏)

鈴木誠也と吉田正尚

MLBの重要なイベントの一つに、7月末のトレードがある。成績が低迷しているチームは再建のため選手を放出し、ポストシーズンに進出できそうなチームは戦力をさらに充実させるために選手を獲得する。

「ドジャースは今のところ首位を独走していますし、そもそも資金力が豊富です。さらに昨季の打線と比較すると、今季は下位打線が不調という問題を抱えています。7月末のトレードで強打者の補強に動くのは間違いないでしょう」(同・友成氏)

例えばカブスは現在、35勝39敗でナ・リーグ中地区の最下位だ。こうなると鈴木誠也のトレードを期待したくなる。

「しかし鈴木選手は守備に難があるので、ドジャースは取らないかもしれません。同じように守備が評価されていないレッドソックスの吉田正尚選手もドジャースに来ることはないと思います。ドジャースはホームラン30本で、契約が最終年という選手を物色しているはずです。交渉が合意すれば3カ月限定の契約を結ぶでしょう。まさに“優勝請負人”というわけで、いい選手を獲得すれば、大谷選手の負担も軽減されると思います」(同・友成氏)

