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The article is full of technical terms.
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¢¡ technical term¡ÊÀìÌçÍÑ¸ì¡Ë¤ÎÂ¾¡¢legal term¡ÊË¡Î§ÍÑ¸ì¡Ë¡¢medical term¡Ê°å³ØÍÑ¸ì¡Ë¡¢scientific term¡Ê²Ê³ØÍÑ¸ì¡Ë¡¢economic term¡Ê·ÐºÑÍÑ¸ì¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤Ë·ÁÍÆ»ì¤òÉÕ¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢term¤Ïword¤è¤ê¤â¡ÖÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤
A fag is a slang term for a cigarette in the U.K.
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¢¡ term for ¡Á¤Ç¡Ö¡Á¤òÉ½¤¹ÍÑ¸ì¡×
Who coined the term "covidiot"?
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The governor will run for a second term.
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She has pledged not to raise taxes during her term in office.
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¢¡ term in/of office¤Ç¡Ö¡Ê¸ø¿¦¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Î¡ËÇ¤´ü¡×
His father is serving a 10-year prison term for attempted murder.
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The spring term ends on April 28.
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It won't make much difference in the short term.
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¢¡ in the short term¤Ç¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡×¡£in the long term¤Ê¤é¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡×
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Please read the terms and conditions carefully before using this site.
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They have accepted the terms of the contract.
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Which is a better job in terms of salary?
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