英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

term

別勝僕儻譟言葉

◆別勝法頁ご・刑期・学期などの)期間

(名)(契約などの)条項、条件

term「境界、限界」が基本のイメージ

termは数々の意味を持つ語だが、「(ここからここまでという)境界、限界」を表すのが本質的なイメージだ。

これを出発点に考えると、一見バラバラに思える上記の3つの意味を貫く共通点が見えてくる。

「期間」は、まさに「ここからここまで」という境界を表すものだし、「(契約の)条項」も「契約上やってよいのはここまで」といった具合に境界に関わっている。

やや難しいのは,痢嵳儻譟言葉」という意味だ。

例えば下の絵を見れば分かる通り、「『犬』という言葉で表せるのはここまで」という具合に、言葉にはそれが定義する「範囲(=境界)」があると考えれば、,琉嫐にも境界のイメージがあるのが分かるだろう。

ちなみにtermの形容詞形のterminalは「(駅が)終点の」「(病気が)末期の」。動詞形のterminateは「〜を終わらせる」。

これらにも、「ここまで、これで終わり」といった境界や限界のイメージがある。

The article is full of technical terms.

その記事には専門用語が多い

◆ technical term(専門用語)の他、legal term(法律用語)、medical term(医学用語)、scientific term(科学用語)、economic term(経済用語)のように、前に形容詞を付けて使うことも多い。このように、termはwordよりも「特定の分野で使う言葉」という意味合いが強い

A fag is a slang term for a cigarette in the U.K.

イギリスではfagはたばこを意味するスラングだ

◆ term for 〜で「〜を表す用語」

Who coined the term "covidiot"?

「covidiot」という言葉を作ったのは誰ですか?

The governor will run for a second term.

知事は2期目を目指して出馬する予定だ

She has pledged not to raise taxes during her term in office.

彼女は自分の任期中には増税をしないと約束した

◆ term in/of officeで「(公職にある人の)任期」

His father is serving a 10-year prison term for attempted murder.

彼の父親は殺人未遂で10年の刑期を務めている

The spring term ends on April 28.

春学期は4月28日に終了する

It won't make much difference in the short term.

それは短期的にはたいした違いが生じない

◆ in the short termで「短期間で、短期的に見れば」。in the long termなら「長期的に見れば」

Please read the terms and conditions carefully before using this site.

当サイトを使う前に利用規約をよくお読みください

◆ terms and conditionsで「利用規約、基本条件」

They have accepted the terms of the contract.

彼らは契約の条件を受け入れた

Which is a better job in terms of salary?

給料の点ではどちらがよい仕事だろうか?

◆ in terms of 〜は「〜の観点では」という決まり文句

□ coin(動)(新語など)を作り出す

□ covidiot(名)「新型コロナウイルスに関する規制に従わない人」という意味のスラング

□ attempted(形)未遂の、企てられた

□ contract(名)契約(書)

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)