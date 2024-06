NewJeansが『Mステ』初登場！MY FIRST STORY × HYDE、GLAY × JAY（ENHYPEN）による コラボステージも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「みんなが楽しめるパフォーマンスを準備しましたので、ステージを楽しんでいただければ幸いです!」(NewJeans MINJI)

6月21日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト/ 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

INI「LOUD」

GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」

Travis Japan「Sweetest Tune」

NewJeans「OMG」「Supernatural」

MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

■NewJeansがついにMステに!大ヒット曲と日本デビュー曲を披露

韓国発の世界的ガールグループ・NewJeansがついに『Mステ』初登場。ストリーミング6億回超えの大ヒット曲「OMG」と、6月21日リリースの日本デビュー曲「Supernatural」をパフォーマンスする。

2022年のデビュー以来、数々のヒット曲を世に放ち、韓国の音楽賞『MMA2023』や『2023 MAMA AWARDS』でアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、大きな注目を浴び続けてるNewJeans。

多くのファンが待ち望んだ『Mステ』初出演に「このような素敵な機会を通じて私たちのステージを多くの方々にお見せできて本当にうれしいです!」とMINJI(ミンジ)。

HANNI(ハニ)も「とても光栄ですし、こうして日本でたくさんステージをお見せできる機会ができて本当に感謝しており、とても楽しみです」と感激。「早くBunnies(NewJeansのファンの呼称)の方々のために楽しくて素敵なステージをお見せしたい気持ちが大きいです」とステージが待ち切れない様子だ。

日本デビュー曲「Supernatural」のステージにも、「本当に楽しみです! 人気のある日本の音楽番組で私たちの日本デビュー曲をお見せできてとてもわくわくします! たくさん聴いて気に入っていただけたらうれしいです!」とDANIELLE(ダニエル)。「大好きな曲で素敵な姿をお見せできそうで楽しみです! 私たちもとてもドキドキしています!」(HAERIN・ヘリン)とメンバー一同、『Mステ』でのパフォーマンスを心待ちにしていることを明かした。

そして、MINJIは「みんなが楽しめるパフォーマンスを準備しましたので、ステージを楽しんでいただければ幸いです!」とメッセージを寄せた。世界を席巻するガールグループ、NewJeansの初パフォーマンスは見逃し厳禁だ。

■「MY FIRST STORYさんのファンでもあるので、光栄です。かわいい顔を見ながら歌えるので、眼福です」(HYDE)

MY FIRST STORY × HYDEは人気アニメのオープニング主題歌「夢幻」を、そしてGLAYとENHYPEN・JAYによるコラボ、GLAY × JAY(ENHYPEN)は「whodunit」を披露。

HYDEは「MY FIRST STORYさんのファンでもあるので、光栄です。かわいい顔を見ながら歌えるので、眼福です」と喜びのコメントを寄せた。注目アーティスト同士のコラボステージに注目だ。

また、INIは最新シングル収録の「LOUD」を地上波テレビ初披露。

そしてTravis Japanは松田元太出演ドラマ『東京タワー』の挿入歌「Sweetest Tune」をパフォーマンスする。

