¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¡ÈÆÍ´Ó¹©»ö¡É¤â¥È¥Û¥Û¤Ê·ëËö¡Ä¸õÊä¼ÔÅÜ¤ê¡Ö¹ñÇå¤â¤Î¤À¡× ²áµîºÇÂ¿56¿Í¤¬Î©¸õÊä
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£²£°Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬Å½¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤Î²áµîºÇÂ¿¤Ï£´Ç¯Á°¤Î£²£²¿Í¡£º£²ó¤ÏÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼óÎ¨¤¤¤ë£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤¬»öÁ°¤Ë£³£°¿Í¤ÎÍÊÎ©¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏºÇÂç£´£¸¿Í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤ì¤ë·Ç¼¨¾ì¤òÀßÃÖ¤·È÷¤¨¤¿¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¸õÊä¼Ô¤¬¸½¤ì¡¢¤â¤í¤¯¤âà£´£¸¿Í¤ÎÊÉá¤ÏÊø¤ì¤¿¡£
¡¡Áª´É¤Ï£´£¹ÈÖ°Ê¹ß¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·Ç¼¨¾ì¤ÎÁýÀß¤Ïº¤Æñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÂæ»æÂå¤ï¤ê¤Ë»Ùµë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¼«¤Ç·Ç¼¨¾ì¤Î±¦º¸ÊÕ¡¢¾åÊÕ¡¢²¼ÊÕ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë½ç¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÊª¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Î£Á£³¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¶´¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢²è¤Ó¤ç¤¦¤ÇÎ±¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£±«É÷¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤âÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÏÁê¤À¡Ä¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤Î¾®ÎÓ¹°»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ò½¸¤á¡¢·Ç¼¨¾ì¤ÇÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾å¡¢É÷¤¬¿á¤¯¤ÈÍÉ¤ì¤Æ±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦ÊÕ¤ËÅ½¤ê¡¢Áª´É¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁªµó¤Î¸øÊ¿¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸£³£°£°Ëü±ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¡£¹ñÇå¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¾Ù¤òËÜµ¤¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¿Ø±Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤Û¤ÜÁ´Íç¾õÂÖ¤Î½÷À¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£¸õÊä¼Ô¿Ø±Ä¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ±µî¤ò»Ï¤á¤¿¡£