世界の音楽シーンを席巻する韓国の5人組グループ・NewJeansが日本デビュー日を迎えた21日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』(後9:00)に初出演する。日本デビュー曲「Supernatural」など2曲を披露するNewJeansがコメントを寄せた。NewJeansは、きょう21日リリースの日本デビュー曲「Supernatural」と、ストリーミングで大ヒットを記録している「OMG」の2曲を披露する。最年長のMINJI(ミンジ)は「このようなステキな機会を通じて私たちのステージを多くの方々にお見せできて本当にうれしいです!」とMステ初出演を喜ぶ。

HANNI(ハニ)も「とても光栄ですし、こうして日本でたくさんステージをお見せできる機会ができて本当に感謝しており、とても楽しみです。早くBunnies(NewJeansのファンの呼称)の方々のために楽しくてステキなステージをお見せしたい気持ちが大きいです」と待ち切れない様子。日本デビュー曲「Supernatural」披露に向けてDANIELLE(ダニエル)は「本当に楽しみです!人気のある日本の音楽番組で私たちの日本デビュー曲をお見せできてとてもわくわくします!たくさん聴いて気に入っていただけたらうれしいです!」、HAERIN(ヘリン)は「大好きな曲でステキな姿をお見せできそうで楽しみです!私たちもとてもドキドキしています!」とメッセージ。堪能な日本語も注目のMINJIは「みんなが楽しめるパフォーマンスを準備しましたので、ステージを楽しんでいただければ幸いです!」と呼びかけた。豪華コラボステージでは、MY FIRST STORY × HYDEはアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」を、GLAY×JAY(ENHYPEN)は「whodunit」を披露する。HYDEは「MY FIRST STORYさんのファンでもあるので、光栄です。かわいい顔を見ながら歌えるので、眼福です」と喜んでいる。INIは最新シングル収録曲「LOUD」を地上波テレビ初披露。Travis Japanはメンバーの松田元太が出演するドラマ『東京タワー』の挿入歌「Sweetest Tune」を披露する。■6月21日放送『ミュージックステーション』出演者・楽曲INI「LOUD」GLAY × JAY(ENHYPEN)「whodunit」Travis Japan「Sweetest Tune」NewJeans「OMG」「Supernatural」MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」※50音順