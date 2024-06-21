スペインvsイタリア スタメン発表
[6.20 EURO2024グループリーグ第2節](ヴェルティンス・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 10 ダニ・オルモ
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 3 フェデリコ・ディマルコ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 10 ダニ・オルモ
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 3 フェデリコ・ディマルコ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります