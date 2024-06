【Death Game Hotel(デス・ゲーム・ホテル)】7月12日2時 発売予定価格:2,400円

White Owlsは、Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro用テーブルゲーム「Death Game Hotel(デス・ゲーム・ホテル)」を7月12日2時に発売する。価格は2,400円。

「Death Game Hotel」は、生死を賭けた刺激的なテーブルゲーム。プレーヤーは自らの身体の部位を賭けて世界中のプレーヤーとの熱い賭博バトルに挑戦していく。

本作では、「デスゲーム 2000」と呼ばれる架空のデスゲーム大会での優勝を目指すシングルプレイモードと、オンラインマルチプレイで世界中のプレーヤーたちと生死を賭けた戦いを楽しめるモードを搭載。独創的なオリジナルのゲームモードとリアリズム溢れるVR体験を楽しめる。

【【Z指定】Death Game Hotel / デスゲーム・ホテル 初公開トレーラー【無修正版】】

6月21日より、Meta Questストアにて予約販売が開始される。予約販売では、通常価格から10%オフの価格で購入可能。予約者特典としてゲーム内で使用できるアイテム「プレミアムバーガー」と「瓶ビール」が贈られる。

【予約者特典 ゲーム内アイテム】

「プレミアムバーガー」

「瓶ビール」

ゲーム概要

「デス・ゲーム・ホテル」は、架空のデスゲーム大会の参加者として、自らの肉体そのものを掛けて戦うオンラインマルチプレイ対応のテーブルゲーム。

シングルプレイモードでは、「デスゲーム 2000」と呼ばれる謎の大会に、意図せず招待されてしまった1人の参加者として、一癖も二癖もある個性的な対戦者たちと死闘を繰り広げる。

一方、マルチプレイモードでは、友人や家族、または世界中のプレーヤーたちと命を賭けてオリジナルのデスゲームで戦う。プレーヤーはチップだけでなく、肉体の一部(目、耳、口、そして両手)を賭けて勝負に挑む。勝負に勝てば報酬を得るだけでなく、対戦相手の肉体が無残に飛び散るシーンを見ることになる。1人の勝負師としての「命」の強さが試される。

プレーヤーを待ち受ける3つのオリジナルゲーム

「死神の盃」

血液で満たされた盃を溢れさせないように、各プレーヤーが順番に「石板」を盃に入れていくゲーム。自分に配られた「石板」をすべて無くしたプレーヤーが勝ちとなる。盃が溢れてしまうたびに、テーブル上にある蝋燭が消え、すべての蝋燭が消えると死神が登場し、強制的に命を賭けて戦うことになる。

「死神の盃・一騎打ち」

1対1で戦うために考えられた専用ルールの「死神の盃」。より、緊張感のある読みあいのバトルが繰り広げられる。相手の盃の容量を読み、相手のイカサマを封じ、自らはイカサマを上手に使って対戦相手を陥れよう。

「デスポーカー」

スペード、ハード、ダイア、クローバーに加え「デス」のマークが追加された専用ルールのポーカー。「デス」を含む役は何よりも強いが、手札の「デス」を使って役を作れない場合は最弱手になってしまう。一気に勝負に出るなら、身体の部位をレイズしてみることもできる。

イカサマ上等のゲームシステム

プレーヤーたちは、ただ、命を賭けて戦うだけではない。このゲームにはVRならではの「イカサマ」が存在する。

「死神の盃」では盃が絶対に溢れない手業や、あとどのくらい石板が入れられるのかを知ることができる。また「デスポーカー」では、手札のカードをすり替えたり、次に配られるカードをこっそり知ったりすることもできる。対戦相手の隙を見て強力なイカサマを決めよう。

時には息抜きも必要

真剣勝負に疲れたら、ストアを覗いてみるのもいい。息抜きにちょうどよい、ピザやビール、ドーナツやコーヒーを買うことができる。一時、過酷な勝負をわすれ、友人たちと乾杯をして武勇伝に花を咲かせるのもいいかもしれない。

【Death Game Hotel(デス・ゲーム・ホテル)】

発売日:7月12日2時)

価格:2,400円

対応プラットフォーム:Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro

企画原案:SWERY氏

開発、販売:White Owls

開発協力:Skeleton Crew Studio

(C) White Owls Inc. All Rights Reserved.