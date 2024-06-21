¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Û¼ò°æÍÛÍ´¤¬£³Àï£²¾¡¤È²÷Áö¡Ö£²ÆüÌÜ¤Ï¾å¸þ¤¤¤¿¡£²ó¤Ã¤¿¸å¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£é£îÂçÂ¼£³£ò£ä¡×¤Ï£²£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¼ò°æÍÛÍ´¡Ê£³£µ¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³Àï£²¾¡¡££´Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Èµ×¡¹¤ÎÅöÃÏ¿åÌÌ¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²ÆüÌÜ£´£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£´¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¡££±£Í¤ÏÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ç¥Ð¥Ã¥¯°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡Ö³°¤ÎÌî¸ýÁª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆÏ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½®Â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½éÆü¤Ï½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ë´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É£²ÆüÌÜ¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡££±£Í¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ó¤Ã¤¿¸å¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹Â¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¡¹¤È¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤éµ×¡¹¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤â½½Ê¬¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£