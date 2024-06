寝転がるだけで手軽にセルフ整体！EICRIT「ネックリラックスピロー」

EICRITは、「ネックリラックスピロー」の累計販売数が13万個を突破(2024年6月4日時点)しました。

EICRIT「ネックリラックスピロー」

発売日 : 2021年11月1日

価格 : 3,980円(税込)

サイズ : 約 縦125mm×横170mm×奥行220mm

カラー : ラベンダー、ライトベージュ、アイボリー、ブラックなど

素材 : ポリウレタンファーム

販売場所: 楽天市場、東京都内LOFTなど

URL :

https://item.rakuten.co.jp/mygear/90xb09kkmj3n2/

首や肩の悩みを持つ多くの方々の声を受け、人間本来の首アーチに基づくV字型設計や2way仕様を採用した本商品は、寝転ぶだけで簡単に「指圧」と「ストレッチ」が可能です。

充電不要でどこでも使え、家事や育児で忙しい30〜40代のママさんに特におすすめです。

「ネックリラックスピロー」

■開発背景

現在、首や肩の悩みを抱える人々は非常に多く、日本国内だけでもその数は年々増加しています。

また、近年では「スマホ首」と呼ばれる、首の前側の筋肉が硬く固まってしまうストレートネックの方が増えていると言われています。

このような首や肩のお悩みを持っている方は非常に多く、この商品をこれまで以上に一人でも多くのお客様に届けるべきと実感しました。

■商品の特徴

*楽天デイリーランキング総合第一位獲得

楽天市場に出品されている約3億点の商品の中で1位を獲得した、確かな実績をもつ商品です。

*大人気ブロガーの「はあちゅうさん」が公式アンバサダーに就任

はあちゅうさんが以前から愛用していたことがきっかけで、SNSやメディアで話題沸騰。

*人間本来の首アーチに基づくV字型設計

首の形状を計算し尽くした設計により、自然なアーチをサポートし、効果的に首の緊張をほぐします。

*2way仕様

製品の向きにより、頸部のストレッチ強度が変わります。

左右どちらも使える設計で、多様なニーズに対応しています。

*使用のお手軽さ

さっと床において寝るだけで「指圧」と「ストレッチ」ができ、忙しい方でも簡単に使用できます。

