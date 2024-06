音楽とシンクロして打ち上げる約1万8000発の花火！北海道新聞社「道新・秋華火」

北海道新聞社は、2024年9月15日(日)に札幌市豊平区の札幌ドーム オープンアリーナにおいて、札幌の秋の新たな風物詩となる花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を初開催します。

北海道新聞社「道新・秋華火」

日時 :2024年9月15日(日) 16:00開場 19:00打上げ(予定)

※雨天決行、台風など荒天時の場合は翌16日(月・祝)に順延

会場 :札幌ドームオープンアリーナ(屋外会場)

所在地 札幌市豊平区羊ケ丘1番地

◇地下鉄東豊線 福住駅より徒歩10分(駐車場なし)

主催 :北海道新聞社

特別協賛:HBA

特別協力:テレビ北海道

後援 :札幌市、札幌市教育委員会

発数 :約18,000発を打ち上げ(予定)

席数 :16,000席

詳細 :公式ホームページ

https://moula.jp/LP/doshin_akihanabi/

「道新・秋華火」は、花火コンクールで受賞歴を持つ創業70周年を迎える花火メーカー“マルゴー”が道内初上陸し、札幌ドーム オープンアリーナの超近距離から打ち上げる約1万8000発の圧倒的スケール感の花火で他では味わえない花火体験を提供します。

【「道新・秋華火」ならではの特徴】

1. 音楽とシンクロして打ち上げる約1万8000発の圧巻のエンターテイメント花火です

2. 大曲の花火 第94回全国花火競技大会で最優秀賞 内閣総理大臣賞を受賞した日本一の花火師「株式会社マルゴー」が担当します

3. 好アクセスな札幌ドームで、子供からお年寄りまで花火を楽しめます

【チケット販売スケジュール】

<ローソンチケット先着先行>

2024年6月20日(木) 12:00〜7月2日(火)23:59

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=723765

<各種プレイガイド先着先行>

2024年7月3日(水) 12:00〜7月7日(日)23:59

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ

<一般発売>

2024年7月12日(金) 10:00〜9月14日(土)23:59

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ

【チケット券種】

・テラス席 15,000円(税込)

・SS指定席 7,000円(税込)

・S指定席 6,000円(税込)

・A指定席 5,000円(税込)

・芝生エリア自由席 3,000円(税込)

※小学生以上有料、未就学児は大人1名につき膝上1名まで無料

【お問い合わせ】

道新・秋華火 大会事務局 011-252-1017(平日10:00〜17:00)

当日開催可否案内電話 050-3665-9671(当日9:30〜20:00)

■さらに、昨年大好評だった花火大会を2024年も開催!

北海道新聞社では、2024年8月24日(土)に札幌中心部からほど近い、さっぽろばんけいスキー場にて「スカイアートナイトサッポロ」を開催します。

公式ホームページ:

https://moula.jp/LP/skyartnight/

短い夏の最後に、夢のようなひとときを。

音楽×花火×幻想的なヒカリ 夜空に描く、夏模様。

音楽と花火、そして幻想的なヒカリが札幌の夜空を彩るスカイアートナイトサッポロ。

2024年も山々に囲まれたばんけいスキー場のロケーションを活かし、

鮮やかな花火が心地のいい音楽と連動しながら夜空に咲き誇ります。

■開催概要

『Sky Art Night Sapporo(スカイアートナイトサッポロ)』

日時 :2024年8月24日(土) 19:30 プログラムスタート 雨天決行

※中止判断:荒天・強風時、行政により指示があった場合

会場 :さっぽろばんけいスキー場

所在地 :札幌市中央区盤渓410

共催 :北海道新聞社、HTB北海道テレビ

特別協力:さっぽろばんけいスキー場

詳細 :公式ホームページ

https://moula.jp/LP/skyartnight/

【チケット販売スケジュール】

<ローソンチケット 先着先行>

2024年6月27日(木) 12:00〜

【チケット券種(一部)】

・一般観覧席 高校生以上 6,600円(税込)

中学生以下 4,950円(税込)

・往復シャトルバスチケット 1,650円(税込)

・駐車チケット 4,400円(税込)

【実施内容】

(1) 色鮮やかに咲き誇る約7,000発の花火

さっぽろばんけいスキー場の山々に囲まれたロケーションを活かした花火が、音楽と連動しながら札幌の夜空を彩ります。

100年以上の歴史を持つ花火業界のパイオニア「イケブン」の花火を鑑賞できるのは北海道ではスカイアートナイトサッポロのみ。

(2) 幻想的なヒカリで会場を彩る

花火と連動するムービングライトや地上を鮮やかに照らすヒカリのボール リップルライトが会場をさらに幻想的な空間へ。

(3) その他コンテンツも用意

会場は15:00から開場し、花火鑑賞だけではなく楽しいステージイベントや、花火体験ワークショップ(有料)など、1日を会場で楽しめます。

(4) 往復シャトルバスも運行

会場と地下鉄円山公園駅をつなぐシャトルバスを運行。

(往復シャトルバスご乗車を希望される方は、チケットをお買い求めください。)

