フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用アクションRPG「ELDEN RING」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」を、本日6月21日に発売する。価格は4,400円。

「ELDEN RING」は、本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感などを味わえる。

今回発売されるDLCでは、新たな舞台「影の地」で、ミケラをめぐる物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、そして自由度の高い冒険を楽しめる。

影の地

黄金樹の影に隠された地

神たるマリカが、降り立った場所

そして、謳われぬ戦い、粛清の地

メスメルの火に焼かれた場所

だから、ミケラは影の地に向かった

その黄金の身体も、力も、宿命も

全てを棄てた

ミケラは待つ

約束の王を

冒険の舞台、影の地

冒険の舞台は「影の地」。マリカが神となり、黄金樹が生まれた地だ。フィールドとダンジョンがシームレスに繋がるこの「影の地」で、謎と発見に満ちた自由度の高い冒険が繰り広げられる。

新たな脅威

広大なフィールドや立体的なダンジョンで、強敵たちがプレーヤーに立ちはだかる。激しい戦闘の果て、死地をくぐり抜けたその先で、圧倒的な達成感を味わうことができる。

自分だけのキャラクター

新たに追加される多彩な武器や魔法、戦技などが、戦闘に新鮮さをもたらす。プレイスタイルに合わせてプレーヤーキャラクターを自由にカスタマイズし、自分だけのキャラクターで脅威に挑もう。

“ミケラはなぜ「影の地」へと向かったのか”語られなかった群像劇

さまざまな思惑を持った登場人物たちのドラマと共に、狭間の地では語られることが無かった物語が描かれる。

DLCとゲーム本編のセットや、特典が付いた商品も発売

「ELDEN RING」本編+DLCセット

パッケージ版/ダウンロード版

価格:9,020円

【内容】

・「ELDEN RING」ゲーム本編

・DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」

・ガイドブック付き特装パッケージ(数量限定特典/パッケージ版のみ)

※パッケージ版はPS5版、PS4版のみの販売

※パッケージ版に含まれるDLCはダウンロードコードでの提供となる。

「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版)」

パッケージ版

価格:39,160円

【内容】

・DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」コードチラシ

・「串刺し公、メスメル」スタチュー(全高約46cm)

・「SHADOW OF THE ERDTREE」アートブック(ハードカバー仕様/40P)

・「SHADOW OF THE ERDTREE」デジタルサウンドトラック(アプリ)

※PS5/PS4版のみの販売となる。

※本商品には、「ELDEN RING」本編は含まれない。「SHADOW OF THE ERDTREE」をプレイするには、「ELDEN RING」本編(別売)が必要。

※数に限りがある。

「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版)」

パッケージ版

価格:43,780円

【内容】

・「ELDEN RING」ゲーム本編

・DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」コードチラシ

・ガイドブック付き特装パッケージ

・「串刺し公、メスメル」スタチュー(全高約46cm)

・「SHADOW OF THE ERDTREE」アートブック(ハードカバー仕様/40P)

・「SHADOW OF THE ERDTREE」デジタルサウンドトラック(アプリ)

※PS5/PS4版のみの販売となる。

※数に限りがある。

その他のエディションは公式サイトにて公開されている。

特典

全エディションの特典として、ゲーム内で使用できるジェスチャー「ミケラのリング」が付属する。

※パッケージ版の特典は数に限りがある。

※予約期間終了後にDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」を購入した場合、ジェスチャー「ミケラのリング」を所持している他プレーヤーと協力マルチプレイを行なうことで本特典を入手できる。

*「SHADOW OF THE ERDTREE」は追加コンテンツです。本製品をプレイするには、「ELDEN RING」本編が必要です。

*「SHADOW OF THE ERDTREE」を始めるには、「ELDEN RING」本編を進める必要があります。

*PS4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPS5ダウンロード版へのアップグレードが可能です(PS5版のゲーム起動にはPS4パッケージ版のゲームディスクが必要となります)。パッケージ版を購入された方は、PS5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。また、PlayStation Storeで本作のPS4ダウンロード版を購入すると、PS5版を追加料金なしでダウンロードできます。

*PlayStation Storeで本作のPS5ダウンロード版を購入すると、PS4版を追加料金なしでダウンロードできます。

*セーブデータはアップデートによるデータ移行ができます。PS4とPS5で共用してプレイすることはできません。

*Xbox Series X|S/Xbox One版について、「ELDEN RING」および「SHADOW OF THE ERDTREE」は「スマートデリバリー(Smart Delivery)」に対応します。ゲームを一度購入すれば、Xbox Series X|S/Xbox One、いずれのゲーム機でもプレイできます。

