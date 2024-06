【アニス・ファーム[Memories style]】6月21日 出荷開始価格:22,000円

ウェーブは、フィギュア「アニス・ファーム【Memories style】」の出荷を6月21日に開始する。価格は22,000円。

本製品は、「超音戦士ボーグマン」よりヒロインの「アニス・ファーム」を同社のフィギュアシリーズ「ドリームテック」で商品化したもの。セクシーな水着を着用した姿で立体化されている。

過去に発表されたガレージキットより、ポージングや造形をモチーフにしつつ、今だからできる造形と彩色で、シンプルながらも思いを込めた「アニス・ファーム」に仕上げられている。

(C)1988 TOHO CO., LTD. / ASHI PRODUCTIONS CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。