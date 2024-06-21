１９０４年：漢城（ソウル）に公衆トイレが初登場



１９５５年：北朝鮮空軍の軍人２人が韓国に亡命、ミグ１８機でソウル・汝矣島空港到着



１９６２年：大韓貿易振興公社（現・大韓貿易投資振興公社、ＫＯＴＲＡ）発足



１９７２年：朝鮮戦争参戦以降、韓国に駐留していたタイ軍の撤退完了



１９８０年：軍が忠清南道の瑞山沖で北朝鮮の工作船を撃沈し８人射殺、１人拘束



１９８９年：国連教育科学文化機関（ユネスコ）が韓国政府の提案で世界各国の非識字者撲滅功労者を表彰する「世宗大王賞」を創設



１９９９年：金剛山観光客の女性が北朝鮮により拘束（６月２５日解放）



２００５年：第１５回南北閣僚級会談をソウルで開催



２００７年：南北間の送電線を５９年ぶりに接続



２０１４年：江原道高城郡にある南北軍事境界線近くの陸軍部隊で兵士が同僚に銃を乱射するなどして５人を殺害し、７人を負傷させる事件発生



２０２２年：韓国初の国産ロケット「ヌリ」の打ち上げ成功