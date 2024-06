BLACKPINK、映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』公開決定

■全世界で180万人を動員し、女性グループとして世界記録を更新したワールドツアー『BORN PINK』が待望の映画化!

BLACKPINKのデビュー8周年を記念した映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』が、2024年中に日本上映されることが明らかとなった。

全世界で180万人を動員し、女性グループとして世界記録を更新したワールドツアー『BORN PINK』。映画は、このワールドツアーの感動を記録した内容となり、全世界女性グループ実写映画史上最多の110ヵ国以上での上映が決定している。

グローバルファンや有力海外メディアの賞賛を集めた象徴的な韓屋瓦屋根ステージセットや、このツアーでしか観られないライブパフォーマンスなど、数々のシーンがシネマアレンジにて大迫力の劇場スクリーンで甦る。

ワールドツアーの躍動感溢れる日本版キービジュアルが公開され、公式サイトもオープン。『BORN PINK』に込められた“圧倒的な存在感を放つBLACKPINKの自信”を肌で感じ取ろう。

映画情報

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』

2024年日本劇場公開 ※詳細は後日発表予定

出演:BLACKPINK(JISOO、JENNIE、ROSE、LISA) ※「ROSE」の「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記

日本配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 YG ENTERTAINMENT INC. All Rights Reserved.

映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』作品サイト

https://bornpinkincinemas.jp

BLACKPINK GLOBAL OFFICIAL FANCLUB BLINK MEMBERSHIP (JP)

https://blackpink-official.jp/

YG JAPAN OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/YGJAPANofficial

YG JAPAN OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/ygentertainment_jp/

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/