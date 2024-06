Kroiが6月19日にリリースした3rdアルバム『Unspoiled』より、リードトラック「Green Flash」のミュージックビデオを公開した。今回のミュージックビデオはディレクターにKirk Wolfを迎えて制作。内田怜央(Vo)は赤の衣装を身に纏い、今までのKroiには見られなかった印象的な姿となっている。本編ではメンバーの演奏シーンと共に、内田がバイクで疾走し、ダンサーが踊るスピード感のあるミュージックビデオとなっている。

Kroi 3rd Album『Unspoiled』



発売日:6月19日特設サイト: https://kroi.net/unspoiled/購入リンク:https://lnk.to/Unspoiled_ALCD+LIVE Blu-ray「Kroi Live at 日本武道館」/ PCCA-6293 / 税込6,050円CD+LIVE DVD「Kroi Live at 日本武道館」 / PCCA-6294 / 税込6,050円CD Only / PCCA-6295 / 税込3,080円[収録曲]1. Stellar2. Psychokinesis3. Sundown (Interlude)4. Green Flash5. Signal6. GAS7. Hyper(TVアニメ「アンダーニンジャ」オープニングテーマ)8. Amber(「ダイドーブレンド」ブランドCMソング)※5月29日先行配信スタート9. PULSE10. Sesame(TVアニメ「ぶっちぎり?!」オープニングテーマ)11. Water Carrier(スターオリジナルシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』オープニングテーマ)12. papaya13. 風来14. 明滅[LIVE DVD/Blu-ray収録曲]01. Fire Brain02. Drippin' Desert03. Shift Command04. 夜明け05. Mr. Foundation06. Sesame07. Monster Play08. Page09. Hyper10. 侵攻11. Astral Sonar12. Never Ending Story13. risk14. 帰路15. Pixie16. Network17. Selva18. HORN19. WATAGUMO20. Shincha21. Juden22. Balmy Life23. Polyester[LIVE DVD/Blu-ray特典映像]Behind the Scenes of “Kroi Live at 日本武道館”