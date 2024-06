ONE N' ONLYが、ブラジル人アーティスト・Overdriver DUOとコラボレーションした「Cross the Line」を6月21日(金)に世界同時配信リリースする。約1ヶ月前に突如それぞれのオフィシャルInstagramにてコラボレーションを示唆するような投稿がされ、TikTokではダンス動画も投稿。多くのファンがワクワクしながら続報を待ち望んでいたコラボの全貌が、ついに明らかとなった。

リリース情報

配信シングル「Cross the Line」





配信シングル「Cross the Line」2024年6月21日(金) 全世界同時リリース

ライブ・イベント情報

<ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?>

■東京:東京国際フォーラム ホールC

2024年9月27日(金) 開場17:30/開演18:30

2024年9月28日(土)

<1部>開場13:30/開演14:30

<2部>開場18:00/開演19:00

■愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2024年10月14日(月祝) 開場17:00/開演18:00

■大阪:大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

2024年11月15日(金) 開場17:30/開演18:30

■東京:東京ガーデンシアター

2025年1月18日(土) 開場16:00/開演17:00

<席種・料金・年齢制限>

全席指定: 8,500円(税込) ※9/27〜11/15 東名阪ホール公演対象

全席指定: 9,000円(税込) ※1/18 東京ガーデンシアター公演のみ

公演チケットはオフィシャルファンクラブサイト「SWAG」にて先行受付開始。

詳細情報はこちら→ https://one-n-only.jp/news/news30106/

英詞をOverdriver DUOが、日本語詞・RAPをONE N’ ONLYの音楽プロデューサーでもあるJUNEが担当。お互いに惹かれ合う強い気持ちがあれば、どんなに遠い距離でもクロス出来るということが綴られている。おそらく、日本人ボーイズグループでは初となる、ブラジル人アーティスト・Overdriver DUOとのコラボ。地球の反対側にある国のアーティスト同士が、まさに地球で最も遠い距離を歌ったラブソングが、ジャンルも、国も、距離をも超えて出来上がった。●HAYATO(ONE N‘ ONLY)コメント今回リリースが決まった「Cross the Line」は、ブラジルで活動するアーティスト"Overdriver DUO"さんとのコラボが実現したことにより国境や言語、ジャンルの壁を越えて“Cross”する音楽の化学反応を味わうことができる楽曲になっています!2度のブラジル訪問、昨年はブラジルでワンマンツアーも経験し、僕らONE N' ONLYもさらにラテンカルチャーに触れることが出来ました。日本のボーイズグループとブラジル人アーティストのコラボはなかなかない事だと思うので、グループ名に相応しい唯一無二な活動だと思います。ONE N' ONLYとブラジルのアーティストOverdriver DUOとのコラボレーションをお楽しみに。●Overdriver DUO コメントONE N’ ONLYからオリジナル曲を制作しようという誘いを受け、私たちはとても嬉しく思います。私たちの動画が60億回再生を達成したことを祝うツアーを行っている最中に、マネージャーからワンエンからの招待を受けたと聞かされました。私たちはそのアイデアをすぐに気に入り、メロディの創作を始めました。初めから素晴らしい繋がりがあり、曲の制作は自然に進みました。「Cross the Line」は生まれながらにしてヒットになると感じており、双方のファンにとても喜ばれるでしょう。この「Cross the Line」という曲名を選んだのは、人々に夢や目標を追いかけるよう促すためです。私たちは常にインスピレーションを与える歌詞を目指していますが、このコラボが文字通り世界を「越えて」実現したという事実もあります。ブラジルと日本の二大アーティスト間の音楽的パートナーシップはこれまでにありませんでした。このリリースが障壁を破り、生まれながらのヒットになるのをとても楽しみにしています。さあ、「Cross the Line」が来ます!