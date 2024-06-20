20日午後10時23分ごろ、愛知県東部で最大震度3の揺れを観測する地震がありました。

この地震による津波はありませんでした。 気象庁の観測によりますと、震源地は三河湾で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されています。 東海3県の各地の震度は次の通りです。 ■震度3 愛知県 ▽豊川市▽新城市

■震度2 愛知県 ▽豊橋市▽蒲郡市▽田原市▽豊根村▽名古屋市西区▽名古屋市港区▽名古屋市守山区▽岡崎市▽一宮市▽瀬戸市▽半田市▽碧南市▽刈谷市▽豊田市▽西尾市▽常滑市▽東海市▽知多市▽尾張旭市▽高浜市▽清須市▽阿久比町▽東浦町▽美浜町▽幸田町 岐阜県 多治見市▽恵那市▽土岐市▽大垣市▽羽島市 三重県 四日市市▽鈴鹿市▽亀山市▽木曽岬町▽東員町▽菰野町▽川越町▽津市▽松阪市

■震度1 愛知県 設楽町▽名古屋市千種区▽名古屋市東区▽名古屋市北区▽名古屋市中村区▽名古屋市中区▽名古屋市昭和区▽名古屋市瑞穂区▽名古屋市熱田区▽名古屋市中川区▽名古屋市南区▽名古屋市緑区▽名古屋市名東区▽名古屋市天白区▽春日井市▽津島市▽安城市▽犬山市▽小牧市▽稲沢市▽大府市▽知立市▽岩倉市▽豊明市▽日進市▽愛西市▽北名古屋市市▽弥富市▽みよし市▽長久手市▽東郷町▽大口町▽扶桑町▽大治町▽蟹江町▽飛島村▽南知多町▽武豊町 岐阜県 中津川市▽瑞浪市▽美濃加茂市▽可児市▽富加町▽川辺町▽八百津町▽白川町▽御嵩町▽岐阜市▽関市▽美濃市▽各務原市▽山県市▽瑞穂市▽本巣市▽郡上市▽海津市▽岐南町▽笠松町▽養老町▽垂井町▽関ケ原町▽神戸町▽輪之内町▽安八町▽揖斐川町▽大野町▽池田町▽北方町 三重県 桑名市▽いなべ市▽朝日町▽伊賀市▽多気町▽明和町▽伊勢市▽志摩市▽玉城町