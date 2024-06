Travellire Inc.及びトラベリエは、誰でも簡単に無料で旅行記・観光デジタルマップを作成できる、旅特化SNS×観光地図作成サイト『Japan Travelog』を、2023年に先行ユーザー向けにリリースしています。

Travellire Inc./トラベリエ『Japan Travelog』

Travellire Inc.及びトラベリエは、誰でも簡単に無料で旅行記・観光デジタルマップを作成できる、旅特化SNS×観光地図作成サイト『Japan Travelog』を、2023年、先行ユーザー向けにリリース。

この活動を加速するべく、Japan Travelog 公式アンバサダー制度を実施。

すでに初代公式アンバサダーの皆様が活躍しています。

プログラムが好評のため、これより第2期公式アンバサダーの募集・先着選考を開始することを決定しました!

■謝礼報酬

- ベース業務達成でAmazonギフト券 10,000円分

- ボーナス業務達成でAmazonギフト券 +40,000円分

応募方法:

https://japan-travelog.com

で25投稿後に応募書類提出

応募書類:

https://forms.gle/ZdRW3Sxwo18gZkyNA

(5-10分程度)

選考基準: ご投稿の質と量・当応募書類の内容・熱量

依頼概要: Japan Travelogの記事数・投稿者数の拡大

依頼人数: 若干名(先着選考で予算に到達次第締切)

書類選考を通過された方にはWEB面談にて委託業務内容を説明させていただき、契約が締結されると正式にJapan Travelog 第2期公式アンバサダー就任となります。

応募書類を提出された後でも、引き続きご投稿いただくことができ、その分も書類選考・最終選考段階でカウントされます。

日本全国津々浦々の多種多様な魅力を国内外に発信してくださる仲間を絶賛募集中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旅特化SNS×観光地図作成サイト!Travellire Inc./トラベリエ『Japan Travelog』 appeared first on Dtimes.