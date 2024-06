ONE N' ONLYが、6月21日に新曲「Cross the Line」を配信リリースする。

同楽曲はブラジル人アーティストのOverdriver DUOとコラボレーションした、地球で最も遠い距離を“クロス”したラブソング。約1カ月前に突如それぞれのオフィシャルInstagramにてコラボレーションを示唆するような投稿があり、TikTokではダンス動画もアップされていた。

英詞をOverdriver DUOが、日本語詞とラップをONE N’ ONLYの音楽プロデューサーでもあるJUNEが担当。お互いに惹かれ合う強い気持ちがあれば、どんなに遠い距離でもクロスできるということが綴られている。地球の反対側にある国のアーティスト同士が、まさに地球で最も遠い距離を歌ったラブソングは、ジャンルや国、距離をも超え、中毒性のあるファンキーなリズムと一人ひとりの繊細な歌声が奏でるハーモニーに仕上がっているという。

なお、ONE N‘ ONLYは9月27日よりホールツアー『ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?』の開催が控えている。

■HAYATO(ONE N‘ ONLY) コメント

今回リリースが決まった「Cross the Line」は、ブラジルで活動するアーティスト"Overdriver DUO"さんとのコラボが実現したことにより国境や言語、ジャンルの壁を越えて"Cross"する音楽の化学反応を味わうことができる楽曲になっています!2度のブラジル訪問、昨年はブラジルでワンマンツアーも経験し、僕らONE N' ONLYもさらにラテンカルチャーに触れることが出来ました。日本のボーイズグループとブラジル人アーティストのコラボはなかなかない事だと思うので、グループ名に相応しい唯一無二な活動だと思います。ONE N' ONLYとブラジルのアーティストOverdriver DUOとのコラボレーションをお楽しみに。

■Overdriver DUO コメント

Estamos muito felizes em receber o convite da ONE N’ ONLY para fazermos essa música autoral. Estávamos fazendo a nossa turnê de comemoração aos 6 bilhões de visualizações nos nossos vídeos quando nosso manager nos ligou para contar que tínhamos recebido o convite da ONO e no mesmo instante adoramos a ideia e começamos a pensar na criação da melodia. Desde o início tivemos uma ligação muito bacana e a produção da música aconteceu de forma natural. Sentimos que "Cross the Line" já nasceu HIT e que vai ser muito bem recebida pelos fãs dos dois lados.É interessante colocar que escolhemos esse nome "Cruze a linha" para incentivar as pessoas a buscarem seus sonhos, objetivos pois sempre buscamos ter letras que inspirem, mas também pelo fato dessa collab ter literalmente "cruzado o mundo" para acontecer. Nunca antes teve uma parceria musical entre dois grandes artistas do Br e Japão.Estamos muito empolgados para ver esse lançamento quebrar barreiras e se tornar o Hit que nasceu pra ser.Que venha "Cross the Line!"

<日本語訳>ONE N’ ONLYからオリジナル曲を制作しようという誘いを受け、私たちはとても嬉しく思います。私たちの動画が60億回再生を達成したことを祝うツアーを行っている最中に、マネージャーからワンエンからの招待を受けたと聞かされました。私たちはそのアイデアをすぐに気に入り、メロディの創作を始めました。初めから素晴らしい繋がりがあり、曲の制作は自然に進みました。「Cross the Line」は生まれながらにしてヒットになると感じており、双方のファンにとても喜ばれるでしょう。この「Cross the Line」という曲名を選んだのは、人々に夢や目標を追いかけるよう促すためです。私たちは常にインスピレーションを与える歌詞を目指していますが、このコラボが文字通り世界を「越えて」実現したという事実もあります。ブラジルと日本の二大アーティスト間の音楽的パートナーシップはこれまでにありませんでした。このリリースが障壁を破り、生まれながらのヒットになるのをとても楽しみにしています。さあ、「Cross the Line」が来ます!

