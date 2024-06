推しスポーツ選手ぬいぐるみがつくれる！聡研プランニング「スポぬい」

聡研プランニングは、自分だけの推しスポーツ選手ぬいぐるみがつくれる「スポぬい」シリーズを2024年8月に発売します。

聡研プランニングは、自分だけの推しスポーツ選手ぬいぐるみがつくれる「スポぬい」シリーズを2024年8月に発売☆

商品発売に先駆け、7月3日(水)〜7月5日(金)に東京ビッグサイトで開催される「JapanSportsWeek2024」に出展し商品を展示します。

「スポぬい」は付属の顔パーツと背番号パーツの貼り付けで簡単に自分だけの推し選手がつくれるぬいぐるみです。

今まで欲しくても商品化されなかった推し選手のぬいぐるみが、付属パーツの組み合わせだけで簡単につくれます。

ぬいぐるみデザインは手づくり推しぬいのパイオニア平栗あずささんに依頼。

スポぬいのボディは、書籍「てづくり推しぬいBOOK」シリーズと同サイズなので、こだわりたい方は手づくりでオリジナルの着せ替え服を作って楽しめます。

商品URL:

https://soken-group.jp/page3_12.html

JapanSportsWeek2024

会期 :2024年7月3日(水)〜7月5日(金)

会場 :東京ビッグサイト

ブース位置:南展示棟ホール 19-17

【スポぬいの特長】

1. 初心者でも簡単につくれる3STEP!

スポぬいは付属のパーツをボディに貼るだけの簡単仕様。

縫製や裁断は不要です。

2. 楽しみ方無限大!

別売りのヘアパーツやTシャツ、キャップをつければ色々なバリエーションが楽しめます。

また、書籍「てづくり推しぬいBOOK」シリーズと同じボディサイズなので、書籍掲載のてづくりの着せ替え服を作ったり、自身のお子様や友人をつくってプレゼントしても喜ばれます。

3. OEM承ります

ボディにチームユニフォームデザインを印刷し、背番号パーツもチーム公式ユニフォーム用にデザインしたOEMをロット500個から承ります。

今までロットの都合で商品化できなかった、全選手対応したチーム専用推しぬいの展開が可能です。

2024年8月よりAmazon、楽天市場他で順次発売します。

■企画担当者コメント

私がつくったお気に入りのスポぬい「けんくん」

「自分の推し選手のぬいを商品化して欲しい…」「自分で作るのはハードルが高い…」

そんな同社社員の思いを叶えたいと思ったのが商品企画のきっかけです。

いま人気の「てづくり推しぬいBOOK」を監修されている平栗あずささんにお願いして、スポーツ選手をより作りやすくするために、一般的な推しぬいに比べ顔を小さく面長にデザインしてもらいました。

また、顔パーツは実際の様々なスポーツ選手の顔を見比べ、一番スポーツ選手がつくりやすいパーツにデザインしてもらいました。

自分の推しの好きな表情や特長を、自分なりに試しながらつくっていく過程を楽しめて愛着も湧いてきます。

皆さんの推しチームの応援やお出かけの際、いつも寄り添ってもらえる商品になると嬉しいです。

