東京経営サポーターは、IT導入補助金の支援事業者向けに、事業者登録およびITツール登録の申請支援無料キャンペーンを開始しました。

東京経営サポーター「事業者登録およびITツール登録の申請支援」

東京経営サポーターは、IT導入補助金の支援事業者向けに、事業者登録およびITツール登録の申請支援無料キャンペーンを開始。

IT導入補助金とは、中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア等)の導入を支援する補助金です。

補助金申請者(中小企業等)は、IT導入補助金事務局に登録されたIT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請することが必要となります。

また、対象となるITツールは事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開されているものとなります。

〇キャンペーン内容

IT導入支援事業者の事業者登録およびITツール登録について、先着10社まで無料で支援を行います。

※2024年7月31日まで

会社名 : 東京経営サポーター

本社所在地: 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル901

代表取締役: 内木 盛人(中小企業診断士)

事業内容 : 経営コンサルティング

支援体制 : 社員11名(中小企業診断士8名)

HP :

https://www.tokyo-kst.jp/

東京経営サポーターは、補助金採択2,000社以上、設立10年の組織力と専門性をベースに、事業計画書作成や補助金申請を支援しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中小企業等の労働生産性の向上!東京経営サポーター「事業者登録およびITツール登録の申請支援」 appeared first on Dtimes.