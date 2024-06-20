20日午後10時23分ごろ、愛知県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三河湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛知県の豊川市と新城市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□愛知県

豊川市 新城市

■震度2

□愛知県

豊橋市 蒲郡市 田原市

豊根村 名古屋西区 名古屋港区

名古屋守山区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 碧南市

刈谷市 豊田市 西尾市

常滑市 東海市 知多市

尾張旭市 高浜市 清須市

阿久比町 東浦町 愛知美浜町

幸田町





□長野県根羽村 売木村 王滝村□岐阜県多治見市 恵那市 土岐市大垣市 羽島市□静岡県浜松中央区 浜松浜名区 浜松天竜区磐田市 袋井市 湖西市□三重県四日市市 鈴鹿市 亀山市木曽岬町 東員町 菰野町川越町 津市 松阪市

■震度1

□愛知県

設楽町 名古屋千種区 名古屋東区

名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋中川区 名古屋南区 名古屋緑区

名古屋名東区 名古屋天白区 春日井市

愛知津島市 安城市 犬山市

小牧市 稲沢市 大府市

知立市 岩倉市 豊明市

日進市 愛西市 北名古屋市

弥富市 愛知みよし市 長久手市

東郷町 大口町 扶桑町

大治町 蟹江町 飛島村

南知多町 武豊町



□長野県

飯田市 長野高森町 阿南町

阿智村 平谷村 下條村

天龍村 泰阜村 南木曽町

大桑村 木曽町



□岐阜県

中津川市 瑞浪市 美濃加茂市

可児市 富加町 川辺町

八百津町 白川町 御嵩町

岐阜市 関市 美濃市

各務原市 岐阜山県市 瑞穂市

本巣市 郡上市 海津市

岐南町 笠松町 養老町

垂井町 関ケ原町 神戸町

輪之内町 安八町 揖斐川町

大野町 岐阜池田町 北方町



□静岡県

掛川市 菊川市 静岡森町

牧之原市



□三重県

桑名市 いなべ市 三重朝日町

伊賀市 多気町 三重明和町

伊勢市 志摩市 玉城町



□福井県

敦賀市 高浜町



□山梨県

山梨北杜市



□滋賀県

彦根市 長浜市 高島市

米原市 愛荘町 豊郷町

甲良町 大津市 近江八幡市

草津市 甲賀市 湖南市

東近江市 滋賀日野町 竜王町



□京都府

京都伏見区 城陽市 八幡市

久御山町 宇治田原町



□奈良県

宇陀市 高取町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。