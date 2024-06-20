【大雨警報】宮崎県・宮崎市、日南市、小林市、高原町、国富町、綾町に発表
気象台は、午後10時5分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、日南市、小林市、高原町、国富町、綾町に発表しました。
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南部平野部、南部山沿いでは、21日未明から21日朝まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 21日明け方
■日南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方に警戒
1時間最大雨量 70mm
■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日明け方
■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 21日未明
■綾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日未明から21日朝にかけて警戒