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気象台は、午後10時5分に、大雨警報（土砂災害）を宮崎市、日南市、小林市、高原町、国富町、綾町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・宮崎市、日南市、小林市、高原町、国富町、綾町に発表

南部平野部、南部山沿いでは、21日未明から21日朝まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　21日明け方

■日南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日明け方に警戒
　1時間最大雨量　70mm

■小林市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日明け方に警戒
　1時間最大雨量　70mm

■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　21日明け方

■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　21日未明

■綾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日未明から21日朝にかけて警戒