日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ47』(8月31日、9月1日放送)の“今年のテーマ”が20日に発表されました。さらに、チャリTシャツのデザインをスタジオジブリの宮崎吾朗さんが手がけることもあわせて発表されました。

今年で47回目を迎える24時間テレビのテーマは『愛は地球を救うのか?』です。去年11月、チャリティー委員会の1社で寄付金の着服が発覚しました。番組プロデューサーは「多くの方の善意で成り立っている根幹が揺らぐ事態に、番組制作は数ヶ月の間、ストップしました」「一度、揺らいでしまった信頼はすぐには取り戻すことはできないと感じています」としながらも、「ただ一方で、これまで番組に携わってきた多くの出演者・スタッフが、心からの善意で、全力でチャリティーに取り組んできたことも事実で、支援を待っている方が全国にいることも事実です。これまで続けてきたチャリティー自体を否定したくはないですし、続けることでしか信頼を回復することはできない…。そんな思いで、今、ようやくスタートラインに立つことができました」とコメントしています。

『愛は地球を救う』という番組タイトルは1978年の第1回から変わることなく使われてきました。そこに“?(ハテナ)”をつけた今年のテーマ『愛は地球を救うのか?』には、「チャリティーの本質を見つめ直す“決意”」が込められているということです。

また、スタジオジブリの宮崎吾朗監督が番組の思いをくみ、手がけたチャリTシャツのデザインも発表されました。イラストには1匹の犬と「Will Love Save the Earth?(愛は地球を救うのか?)」という文字と、犬が発する「I have no idea.(わからない)」「What do you think?(君はどう思う?)」といった言葉が描かれています。

スタジオジブリがチャリTシャツのデザインを手掛けるのは2006年、2010年以来、14年ぶり3回目。宮崎さんは初めてとなります。