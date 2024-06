話題の新店10軒をまとめて紹介！ 鳥羽シェフの新店から、テイクアウト専門カレー店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. おいしいパスタ 五反田店(東京・大崎広小路)

2024年4月、五反田駅から徒歩5分、大崎広小路駅からすぐの場所に誕生した「五反田JPビルディング」。そのビル内にレストラン「sio」の鳥羽周作氏が監修する「おいしいパスタ 五反田店」がオープンしました。

おいしいパスタ 五反田店 出典:植田仁さん

2. Papier(東京・人形町)

<店舗情報>◆おいしいパスタ 五反田店住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月15日、ビストロ「Papier」が人形町にオープン。ミシュランガイドのビブグルマンを獲得したビストロ「BARBE」が、店名を変えてリニューアルです。

Papier 写真:お店から

3. 八十港(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆Papier住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-23-7TEL : 03-6206-2299

2024年4月、麻布十番駅から徒歩3分ほどの場所に本場の香港料理が味わえる「八十港」がオープンしました。

八十港 出典:49975356341さん

4. Braceria Buffa(東京・六本木)

<店舗情報>◆八十港住所 : 東京都港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番 2FTEL : 080-7509-1769

2024年4月17日、六本木に紀州備長炭を使ったイタリアンが楽しめるお店「Braceria Buffa(ブラッチェリア ブッファ)」がオープンしました。

Braceria Buffa 写真:お店から

5. fammy by Miho Sato(東京・桜新町)

<店舗情報>◆Braceria Buffa住所 : 東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 3FTEL : 050-5593-4960

2023年12月8日、「fammy by Miho Sato」が桜新町にオープンしました。百貨店の催事に出品するスコーンやクッキー、チョコレートなどがいつも人気の「fammy」の、待望の常設店です。

fammy by Miho Sato 出典:you1750さん

6. ヤマトラ(東京・中延)

<店舗情報>◆fammy by Miho Sato住所 : 東京都世田谷区弦巻3-12-13 グレフォルム 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月17日、ベーカリー「ヤマトラ」が中延にある商店街「なかのぶスキップロード」にオープンしました。

ヤマトラ 出典:greedy eater!さん

7. FAMiRES(東京・原宿)

<店舗情報>◆ヤマトラ住所 : 東京都品川区東中延2-10-19 Villa East N 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月17日、明治通りと表参道が交差する神宮前交差点前に誕生した新たなランドマーク「ハラカド」5階に、sio株式会社のファミリーレストラン「FAMiRES」がオープンしました。

FAMiRES 写真:お店から

8. 豚骨 蒼翔(東京・東高円寺)

<店舗情報>◆FAMiRES住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 5FTEL : 050-5593-3359

2024年5月、東高円寺駅から徒歩2分ほどの場所に、スッキリと飲みやすくうまみを感じる豚骨ラーメンを提供する「豚骨 蒼翔」がオープンしました。

豚骨 蒼翔 出典:マーコラーメンさん

9. オーベルジーヌ グランスタ東京店(東京・丸の内)

<店舗情報>◆豚骨 蒼翔住所 : 東京都杉並区和田3-60-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月24日、JR東京駅構内の商業施設「グランスタ東京」B1Fにオープンした「オーベルジーヌ グランスタ東京店」は、四谷に本店を構えるカレーのテイクアウト専門店です。

オーベルジーヌ グランスタ東京店 出典:江戸っ子嫁ちょこ子さん

10. Cafe Amazon 百万遍店(京都・元田中)

<店舗情報>◆オーベルジーヌ グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 グランスタ東京 B1FTEL : 03-6810-0545

2024年4月、元田中駅から徒歩5分ほどの場所に、自慢のサンドイッチと香り高い本格コーヒーを楽しめる「Cafe Amazon 百万遍店」がオープンしました。

Cafe Amazon 百万遍店 出典:Brillat‐Savarinさん

<店舗情報>◆Cafe Amazon 百万遍店住所 : 京都府京都市左京区田中飛鳥井町43-10TEL : 075-585-5525

文:食べログマガジン編集部

