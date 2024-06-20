ヒロタカ24年新作ジュエリー、オニキスを配したイヤーカフ＆リングや“食虫植物”風チェーンピアス
ヒロタカ(Hirotaka)のジュエリーコレクション「バード オブ パラダイス(Bird of Paradise)」と「ドロセラ(Drosera)」から、新作ジュエリーが登場。2024年6⽉20⽇(⽊)より、ヒロタカ店舗ほかにて発売される。
“南国の鳥”に魅せられたイヤーカフ＆ダブルフィンガーリング
“南国の鳥”の美しさに魅せられて誕生したという「バード オブ パラダイス」コレクションより新たに登場するのは、イヤーカフとダブルフィンガーリングの2型。いずれも、イエローゴールドをベースに、角張ったホワイトトパーズ、あるいはブラックオニキスをあしらっている。無彩色の天然石ならではのモダンなニュアンスに注目だ。
“食虫植物”着想のロングチェーンピアス
“食虫植物”から着想を得た「ドロセラ」コレクションには、黒いロングチェーンを使ったピアスがラインナップ。ダイヤモンド、ブラックダイヤモンド、グリーンガーネットをそれぞれあしらった全3タイプで展開される。
【詳細】
ヒロタカ「バード オブ パラダイス」「ドロセラ」新作ジュエリー
発売日：2024年6⽉20⽇(⽊)
取扱店舗：ヒロタカ店舗、ヒロタカ公式オンラインストア
アイテム：
■「バード オブ パラダイス」
・「“バード オブ パラダイス” ホワイトトパーズイヤーカフ」63,800円
・「“バード オブ パラダイス” オニキスイヤーカフ」63,800円
・「“バード オブ パラダイス” ホワイトトパーズダブルフィンガーリング」66,000円
・「“バード オブ パラダイス” オニキスダブルフィンガーリング」66,000円
■「ドロセラ」
・「“ドロセラ” ダイヤモンドチェーンピアス」59,400円
・「“ドロセラ” ブラックダイヤモンドチェーンピアス」59,400円
・「“ドロセラ” グリーンガーネットチェーンピアス」59,400円
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