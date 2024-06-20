9mm Parabellum Bullet、7/31リリースのファン投票デジタルベストアルバムの詳細を発表
9mm Parabellum Bulletが、7月31日に発売するファン投票によるデジタルベストアルバムの詳細を発表した。
アルバムタイトルは『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』と題され、20曲のアルバム収録曲が発表された。ファン投票による上位曲でセレクトされた収録曲は、「太陽が欲しいだけ」や「Black Market Blues」などライブ定番曲に加え、「Brand New Day」や「One More Time」など近年発表した楽曲も選ばれ、最新オールタイムベストアルバムとなっている。またジャケット写真も合わせて公開、20種類20本の花をブーケにして撮影された、20周年を祝した鮮やかなデザインとなっている。
また、9月9日の9mmの日に開催されるLIQUIDROOMとの周年イベント＜カオスの百年 20th Anniversary Special＞＆＜LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY＞のスペシャルゲストとしてthe telephonesの出演も発表。9mm Parabellum BulletとLIQUIDROOMのダブル20周年のスペシャル公演となる。
9mm Parabellum Bulletは、6月12日にデジタルシングル「カタルシス」をリリース、昨年の結成19周年ツアーの日本武道館公演での映像を元にしたミュージックビデオも公開されている。
リリース情報
2024.7.31 Release
＜収録曲＞曲順は後日発表
・太陽が欲しいだけ
・Black Market Blues
・The Revolutionary
・キャンドルの灯を
・Punishment
・Talking Machine
・Discommunication
・光の雨が降る夜に
・黒い森の旅人
・ハートに火をつけて
・ロング・グッドバイ
・Supernova
・名もなきヒーロー
・Scenes
・スタンドバイミー
・ガラスの街のアリス
・生命のワルツ
・Mr.Suicide
・Brand New Day
・One More Time
Digital Single「カタルシス」
2024.6.12 Release
https://9mm.lnk.to/catharsis
SNSシェアキャンペーン詳細：https://columbia.jp/artist-info/9mm/info/87760.html
リアル脱出ゲーム『夜の海賊遊園地からの脱出』テーマソング
ライブ・イベント情報
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
ライブ・イベント情報
9月9日(月)＠LIQUIDROOM
OPEN18:30 / START19:30
TICKET \5,500
※スペシャルゲスト：the telephones
チケット受付等の詳細は後日発表となります。