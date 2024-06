9mm Parabellum Bulletが、7月31日に発売するファン投票によるデジタルベストアルバムの詳細を発表した。アルバムタイトルは『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』と題され、20曲のアルバム収録曲が発表された。ファン投票による上位曲でセレクトされた収録曲は、「太陽が欲しいだけ」や「Black Market Blues」などライブ定番曲に加え、「Brand New Day」や「One More Time」など近年発表した楽曲も選ばれ、最新オールタイムベストアルバムとなっている。またジャケット写真も合わせて公開、20種類20本の花をブーケにして撮影された、20周年を祝した鮮やかなデザインとなっている。

リリース情報











Digital Best Album『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』2024.7.31 Release<収録曲>曲順は後日発表・太陽が欲しいだけ・Black Market Blues・The Revolutionary・キャンドルの灯を・Punishment・Talking Machine・Discommunication・光の雨が降る夜に・黒い森の旅人・ハートに火をつけて・ロング・グッドバイ・Supernova・名もなきヒーロー・Scenes・スタンドバイミー・ガラスの街のアリス・生命のワルツ・Mr.Suicide・Brand New Day・One More TimeDigital Single「カタルシス」2024.6.12 Releasehttps://9mm.lnk.to/catharsisSNSシェアキャンペーン詳細:https://columbia.jp/artist-info/9mm/info/87760.htmlリアル脱出ゲーム『夜の海賊遊園地からの脱出』テーマソング