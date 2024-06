花冷え。の新曲「おいしいサバイバー」が、2025年1月放送予定のアニメ「もめんたりー・リリィ」のOP主題歌に決定した。このアニメのために書き下ろした楽曲であり、花冷え。にとって初のアニメ主題歌となる。アニメ「もめんたりー・リリィ」は、「好きな子がめがねを忘れた」「デキる猫は今日も憂鬱」などの代表作を持つスタジオ・GoHandsによる完全オリジナルの新アニメプロジェクト。放送は2025年1月より予定されているが。同時にメインビジュアル、メインPV、メインキャストも一緒に解禁された。

花冷え。ライブ&ツアー

<花冷え。海外ライブ>6月6日(木)MYSTIC FESTIVAL @ポーランド6月8日(土)ROCK IM PARK @ドイツ6月9日(日)ROCK AM RING @ドイツ6月12日(水)Rock For People @チェコ6月13日(木)Nova Rock Festival @オーストリア6月14日(金)Download Festival @イギリス6月15日(土)GREENFIELD FESTIVAL @スイス6月18日(火)Bologna IT "BOnsai Garden" @イタリア ※ヘッドライナー6月19日(水)Paris FR "Alhambra" @フランス ※ヘッドライナー6月20日(木)GRASPOP METAL MEETING @ベルギー6月21日(金)FULL FORCE @ドイツ6月25日(火)Lisbon PT "LAV - Lisboa ao Vivo" @ポルトガル ※ヘッドライナー6月26日(水)Resurrection Fest Estrella Galicia @スペイン6月28日(金)Jera On Air @オランダ6月29日(土)Provinssi @フィンランド7月1日(月)Stockholm SE "Kollektivet Livet" @スウェーデン ※ヘッドライナー7月2日(火)Oslo NO "Cosmopolite" @ノルウェー ※ヘッドライナー7月3日(水)Copenhagen DK "Pumpehuset" @デンマーク ※ヘッドライナー7月4日(木)Hamburg DE "Markthalle" @ドイツ ※ヘッドライナー7月6日(土)PLANE'R FEST@フランス<Hanabie.Official Lollapalooza Aftershow>8月3日(土)Reggins Rock Club、IL<Lollapalooza>8月4日(日)Grant Park, Chicago<JINJER NORTH AMERICA 2024>9月20日(金) Sayreville,NJ -Starland Ballroom9月22日(日) McKees Rocks, PA -Roxian Theatre9月23日(月) Toronto, ON -Danforth Music Hall9月24日(火) Montreal, QC -MTELUS9月26日(木) Harrisburg, PA -Harrisburg Midtown Arts Center9月27日(金) Baltimore, MD -Baltimore Soundstage10月1日(火) Charlotte, NC -The Fillmore Charlotte10月2日(水) Atlanta, GA -Buckhead Theatre10月3日(木) Lake Buena Vista, FL -House of Blues10月4日(金) North Myrtle Beach, SC -House of Blues10月6日(日) Houston, TX -House of Blues10月7日(月) San Antonio, TX -The Aztec Theater10月9日(水) Denver, CO -Ogden Theatre10月11日(金) Las Vegas, NV -House of Blues<METAL INJECTION FEST 2024>9月21日(土)〜9月22日(日) The Brooklyn Monarch, NY<MAYHEM>10月12日(土) GLEN HELEN AMPHITHEATER ,CAhttps://hanabie.jp/live/