アニメ「もめんたりー・リリィ」



2025年1月放送予定原案：GoHands原作：GoHands × 松竹総監督・キャラクターデザイン：鈴木信吾コンセプトデザイナー：岸田隆宏監督：工藤進横峯克昌脚本：八薙玉造メカデザイン：大久保宏総作画監督：谷圭司古田誠メインアニメーター：内田孝行大久保宏音響制作：グロービジョン音響監督：中島えんじ村松久進音楽制作：FABTONE音楽：Ryosuke Kojima音楽プロデューサー：寿福知之オープニングテーマ：「おいしいサバイバー」花冷え。作詞：Yukina / Matsuri作曲：Matsuri / Yukina編曲：Matsuri / Yuyoyuppe（Sony Music Labels）アニメーション制作：GoHands製作：もめんたりー・リリィ製作委員会©GoHands／松竹・もめんたりー・リリィ製作委員会＜キャスト＞河津ゆり：阿部菜摘子高台寺えりか：桜木つぐみ薄墨ひなげし：若山詩音霞れんげ：村上まなつ吉野さざんか：久野美咲咲耶あやめ：島袋美由利＜公式サイト・各種SNS＞公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/momentary-lily/公式X： https://x.com/MML_animePR@MML_animePR #もめリリ#もめんたりーリリィ