花冷え。新曲「おいしいサバイバー」がアニメ「もめんたりー・リリィ」OPテーマに
花冷え。の新曲「おいしいサバイバー」が、2025年1月放送予定のアニメ「もめんたりー・リリィ」のOP主題歌に決定した。このアニメのために書き下ろした楽曲であり、花冷え。にとって初のアニメ主題歌となる。
アニメ「もめんたりー・リリィ」は、「好きな子がめがねを忘れた」「デキる猫は今日も憂鬱」などの代表作を持つスタジオ・GoHandsによる完全オリジナルの新アニメプロジェクト。放送は2025年1月より予定されているが。同時にメインビジュアル、メインPV、メインキャストも一緒に解禁された。
「この度、もめんたりー・リリィのOPを務めさせていただく、ガールズラウドロックバンドの花冷え。です！バンド史上初のアニメタイアップで、メンバー共々とてもワクワクしています！歌詞含め楽曲の細かい所まで楽しんでいただける1曲に仕上げておりますので、お楽しみに！！」──花冷え。
アニメ「もめんたりー・リリィ」
原案：GoHands
原作：GoHands × 松竹
総監督・キャラクターデザイン：鈴木信吾
コンセプトデザイナー：岸田隆宏
監督：工藤進横峯克昌
脚本：八薙玉造
メカデザイン：大久保宏
総作画監督：谷圭司古田誠
メインアニメーター：内田孝行大久保宏
音響制作：グロービジョン
音響監督：中島えんじ村松久進
音楽制作：FABTONE
音楽：Ryosuke Kojima
音楽プロデューサー：寿福知之
オープニングテーマ：「おいしいサバイバー」花冷え。
作詞：Yukina / Matsuri
作曲：Matsuri / Yukina
編曲：Matsuri / Yuyoyuppe（Sony Music Labels）
アニメーション制作：GoHands
製作：もめんたりー・リリィ製作委員会
©GoHands／松竹・もめんたりー・リリィ製作委員会
＜キャスト＞
河津ゆり：阿部菜摘子
高台寺えりか：桜木つぐみ
薄墨ひなげし：若山詩音
霞れんげ：村上まなつ
吉野さざんか：久野美咲
咲耶あやめ：島袋美由利
＜公式サイト・各種SNS＞
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/momentary-lily/
公式X： https://x.com/MML_animePR
@MML_animePR #もめリリ#もめんたりーリリィ
花冷え。ライブ＆ツアー＜花冷え。海外ライブ＞
6月6日（木）MYSTIC FESTIVAL ＠ポーランド
6月8日（土）ROCK IM PARK ＠ドイツ
6月9日（日）ROCK AM RING ＠ドイツ
6月12日（水）Rock For People ＠チェコ
6月13日（木）Nova Rock Festival ＠オーストリア
6月14日（金）Download Festival ＠イギリス
6月15日（土）GREENFIELD FESTIVAL ＠スイス
6月18日（火）Bologna IT "BOnsai Garden" @イタリア ※ヘッドライナー
6月19日（水）Paris FR "Alhambra" @フランス ※ヘッドライナー
6月20日（木）GRASPOP METAL MEETING ＠ベルギー
6月21日（金）FULL FORCE ＠ドイツ
6月25日（火）Lisbon PT "LAV - Lisboa ao Vivo" @ポルトガル ※ヘッドライナー
6月26日（水）Resurrection Fest Estrella Galicia ＠スペイン
6月28日（金）Jera On Air ＠オランダ
6月29日（土）Provinssi @フィンランド
7月1日（月）Stockholm SE "Kollektivet Livet" @スウェーデン ※ヘッドライナー
7月2日（火）Oslo NO "Cosmopolite" @ノルウェー ※ヘッドライナー
7月3日（水）Copenhagen DK "Pumpehuset" @デンマーク ※ヘッドライナー
7月4日（木）Hamburg DE "Markthalle" @ドイツ ※ヘッドライナー
7月6日（土）PLANE'R FEST＠フランス
＜Hanabie.Official Lollapalooza Aftershow＞
8月3日（土）Reggins Rock Club、IL
＜Lollapalooza＞
8月4日（日）Grant Park, Chicago
＜JINJER NORTH AMERICA 2024＞
9月20日（金） Sayreville,NJ -Starland Ballroom
9月22日（日） McKees Rocks, PA -Roxian Theatre
9月23日（月） Toronto, ON -Danforth Music Hall
9月24日（火） Montreal, QC -MTELUS
9月26日(木) Harrisburg, PA -Harrisburg Midtown Arts Center
9月27日(金) Baltimore, MD -Baltimore Soundstage
10月1日(火) Charlotte, NC -The Fillmore Charlotte
10月2日(水) Atlanta, GA -Buckhead Theatre
10月3日(木) Lake Buena Vista, FL -House of Blues
10月4日(金) North Myrtle Beach, SC -House of Blues
10月6日(日) Houston, TX -House of Blues
10月7日(月) San Antonio, TX -The Aztec Theater
10月9日(水) Denver, CO -Ogden Theatre
10月11日(金) Las Vegas, NV -House of Blues
＜METAL INJECTION FEST 2024＞
9月21日(土)〜9月22日(日) The Brooklyn Monarch, NY
＜MAYHEM＞
10月12日(土) GLEN HELEN AMPHITHEATER ,CA
https://hanabie.jp/live/
◆花冷え。オフィシャルサイト