イタリア・ミラノに拠点を持つ新進気鋭のスタジオ・Jyamma Gamesが手掛けるソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)』の体験版が、PlayStation Store、Steamで配信中。7月30日までの期間限定を予定している。

配信に合わせて、最新トレーラーも公開中だ。

「絶望さえ、美しい 」狂信的ソウルライクアクションRPG『Enotria:The Last Song』Summer Game Fest Trailer

https://youtu.be/lg9gqeMWFHA



ゲームの舞台は、終わることのない邪悪な演劇“カノヴァッチオ”に飲み込まれ、変化することを止めてしまっている世界。

プレイヤーの目的は、役割を与えられていない唯一の存在である「変化の仮面」となり、世界を停滞から解放すること。現実そのものを変える“アルドーレ”の力を駆使して冒険に繰り出し、やがては、強大な力を持つカノヴァッチオの劇作家へと戦いを挑んでいくことになる。

本作はイタリアの伝承や文化をベースにつくられ、 “太陽の国”とも呼ばれるイタリアの光あふれる美しい大自然を作品の中にも描いている。

特に、「コメディア・デッラルテ」という即興演劇の一形態から着想を得ており、演劇に関係するキャラクターが多数登場している。出てくる武器や衣装、絵画、そして場所も現実に存在するものを基にしており、イタリアの古きよき文化を精巧に再現している。

体験版では、本作の特徴である“仮面”を切り替えていくことで変化するアクションや、ステージの探索が楽しめる。なお、体験版の対応言語は英語のみとなっている。

国内ではセガより発売。製品版の対応機種はPlayStation5、Xbox Series X|S、PC(Steam、Epic Games Store)で、デラックスエディションが9月16日、スタンダードエディションが9月19日発売予定だ。なおPlayStation5のパッケージ版は発売日未定で、Xbox Series X|S、PCはデジタル版の販売のみを予定している。

“Enotria” is a trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

“Jyamma Games” is a registered trademark of Jyamma Games

S.r.l. All rights reserved.

(C)2024 Jyamma Games (C)Enotria: The Last Song.

Additional copyright and trademark rights reserved by their respective owners.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)