活動再開のキンプリ永瀬廉、高橋海人やファンらに感謝「愛を感じた」「すごい嬉しかったです」

6月19日深夜放送の文化放送『レコメン!』内の『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』に、5月29日から耳の怪我の療養のため活動休止し、6月12日より復帰したKing & Princeの永瀬廉が出演。メンバーの高橋海人やファンらへの感謝を語った。

5月29日〜30日に京セラドーム大阪で開催された『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』において、公演準備中に耳を負傷したため、両日共に出演を見合わせ、活動休止していた永瀬。

今回の放送では、「『WE ARE!』の映像も見せてもらって。『koi-wazurai』もね、海人も必死にすっげー頑張って歌ってくれて。その海人が頑張って歌ってくれてる姿にも、もちろんちょっとメンバーとして誇らしかったし、感謝してるし、“すげーな”と思ったけど、ファンの方々もあったかかったのよ」「ドーム全体が海人のメンバーカラーである黄色のペンライトをみんな振ってくれてて、すごい感動した。泣きそうになりましたね」と、メンバーの高橋やファンへの感謝を語った。

続けて、「ファンの方々の愛を感じたし、やっぱそりゃ僕ら以外のファンの方々がほとんどなわけじゃないですか。いろんなグループ出てる中で」「みんな、この状況になった我々を応援しようって気持ちがすっごい目に見えて感じ取れたので、すごい嬉しかったですね」とコメント。

さらに、「うちの事務所だけなんじゃないかなと思いました。こういう景色が見れるのって」「縦の繋がりとかがあって、先輩後輩とかで絡む機会っていうのは、ここまでみんな仲いいっていうのはないと思うから」「1つのファミリー感というか。そこを感じられた」などと語りつつ、自身が直接オファーし、代わりに『moooove!!』のパフォーマンスを披露してくれたTravis Japan・松田元太にも感謝していた。

※高橋の「高」ははしごだか