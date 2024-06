ディズニーストアから、これからの季節の暑さ対策にぴったりなひんやり涼しい夏のマストアイテムが続々と新登場! ディズニーキャラクターと過ごせる新作アイテムをチェックしていこう。かわいく暑さ対策ができるディズニーストア新作グッズをピックアップ!使わないときもかわいくて癒される、ひんやり素材のブランケットは、仰向けに寝転んでいるプーさんやおすわりポーズのベイマックスが登場。ぬいぐるみケースの背中のファスナーを開けると、中にブランケット。プリント柄の面はつるつるひんやりとした触感で、暑い日の夜はもちろん、お昼寝のお供にもおすすめだ。

ひんやり&もちもちしたクッションは、浮き輪に乗ってくつろぐドナルドダックやのんびりリラックスポーズのスティッチがラインナップ。ドナルドの浮き輪とスティッチのお腹部分は、もちもち、ひんやり触感で癒されながらクールダウンできる暑い季節に嬉しい仕様。お部屋のアクセントにもなり、夏に向けたちょっとした模様替えにもおすすめだ。さらっとした着心地の旅行先でも活躍する半袖パジャマは襟付きシャツとショートパンツがセットになったツーピースタイプ。アリエルデザインの半袖パジャマは、アリエルやシェル、ヒトデなどを描いた総柄デザインで、凹凸のある生地なので、べたつかずさらっとした着心地。チップ&デールデザインの半袖パジャマは、アイスクリームや冷たいドリンク、麦わら帽子などを描いた夏らしい総柄デザインで、黒色のパイピングやウエストリボンがアクセントに♪それぞれ刺しゅう入りの可愛い巾着が付いており、旅行に持っていくのもおすすめだ。プーさんや『ピノキオ』のフィガロ、『ふしぎの国のアリス』のヤングオイスターがデザインされたウォーターボトルは炭酸飲料対応。華やかなカラーリングは爽やか&キュートで、カラビナのように開閉するふたの持ち手がとっても便利。お気に入りの飲み物の冷たさをキープしながら気軽に持ち運ぶことができ、お出かけ先やオフィスなど日常生活のあらゆるシーンで活躍してくれそう。お子様との水遊びにはディズニーキャラクターの気分が味わえそうなキッズ用スイムグッズをチェックして!キッズ用のスイムウェアは、生地にUVカット加工を施し、紫外線が気になる季節も安心のアイテムで、そのデザインにもご注目を。エルサデザインは、クロップド丈のラッシュガードのセット。タイダイ染め風のおしゃれなデザインで、ビキニボトムスやスカートとのコーディネートが楽しめる。アリエルデザインはセパレートタイプのスイムウェアとロングスカートの3点セット。七色にきらめく銀色のトリムや、シェル柄プリントが華やかで、スカートの裾はまるで人魚の尾ひれのようなデザインだ。ジャスミンデザインは、セパレートタイプのスイムウェアとヘアバンドの3点セット。ジーニーやアブー、魔法のランプを描いたゴールドプリントを施し、ヘアバンドには、キラキラきらめく大きなビジューが付属する。そのほか、ディズニーストアには首周りを冷やしてくれるネックリングやアイスクリームスプーン、可愛い氷が作れる新離婚モールドなど、夏アイテムが目白押し。暑い夏はディズニーキャラクターたちの便利でキュートなグッズと乗り切ろう!(C)Disney(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.