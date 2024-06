本日6月20日(木)から、人気キャラクター『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる『すみっコぐらしスペシャルパック』が、全国のピザーラで数量限定販売される。さっそく商品をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコぐらし』と『ピザーラ』がコラボした、大好評の『すみっコぐらしスペシャルパック』。この夏は、好きなピザにプラス290円(税込)で、オリジナルデザインの『クリアボトル』と『シール』が購入できる。『クリアボトル』はプラスチック製で、持ち歩きに便利な350ml。これからの暑い季節に大活躍してくれそうなアイテムだ。すみっコたちがピザパーティをする様子が描かれた可愛いデザインとなっている。『シール』は、すみっコたちがボートに乗っているなど、夏らしく愛らしいデザイン。本コラボならではのピザモチーフも可愛い!好きなピザと一緒に、この夏だけの貴重な『すみっコぐらし』アイテムをゲットしちゃおう♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.