

2024年9月14日（土）～9月16日（月・祝）大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、9月20日（金）～9月29日（日）東京・品川プリンスホテルステラボールにて、ミュージカル『七色いんこ』が上演される。この度、メインビジュアル・ソロビジュアル、チケット情報・公演アフターイベント情報が解禁となった。

本作は、 1981年から1982年まで週刊少年チャンピオン（秋田書店）に連載された手塚治虫の漫画作品で、代役専門の天才役者にして泥棒という異色のキャラクター「七色いんこ」を主人公にした犯罪活劇。

脚本は畑 雅文、演出は三浦香、音楽は浅井さやかが務める。今回、数々の作品でタッグを組んできたクリエイター陣で、『七色いんこ』の世界をミュージカルで甦らせる。

代役専門の天才役者にして泥棒、軽妙洒脱な主人公の七色いんこを演じるのは、元宝塚歌劇団男役スターの七海ひろき。格闘術と射撃術に秀でた警視庁の刑事で、いんこを追うヒロイン千里万里子を元宝塚歌劇団娘役スターの有沙 瞳。

さらに、土屋直武、古谷大和、新 正俊、大森夏向、岡村さやか、郄橋果鈴、藤本結衣、倉持聖菜、齋藤千夏、高木トモユキ、郷本直也ら若手から実力派俳優まで多彩なメンバーが勢揃いする。

七色いんこ：七海ひろき (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

千里万里子：有沙 瞳 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

トミー：藤田 玲 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

陽介：土屋直武 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

朝霞：古谷大和 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

我利屋：新 正俊 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

小田原刑事：大森夏向 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

狐川イナコ：岡村さやか (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

モモ子：郄橋果鈴 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

古武良：藤本結衣 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

ヨーコ：倉持聖菜 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

チルチル：齋藤千夏 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

警部：高木トモユキ (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

鍬潟隆介：郷本直也 (C)Tezuka Productions／ミュージカル「七色いんこ」製作委員会

さらに、本ミュージカルを楽しむことができる回替わりのアフターイベントを全ての公演終了後に実施することが決定した。