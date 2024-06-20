20日、門別競馬場で行われた第61回赤レンガ記念(3歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金500万円)は、好位から3角手前で先頭に立った桑村真明騎手騎乗の1番人気ベルピット(牡4、北海道・角川秀樹厩舎)が、好位から内を突いて脚を伸ばした2番人気シルトプレ(牡5、北海道・米川昇厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分06秒9(良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケイアイパープル(牡8、北海道・小野望厩舎)が入った。

勝ったベルピットは、父パイロ、母ベルライン、その父ダイワメジャーという血統。前走のコスモバルク記念に続き重賞連勝。重賞勝利はこれで7つ目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ベルピット(牡4)

騎手:桑村真明

厩舎:北海道・角川秀樹

父:パイロ

母:ベルライン

母の父:ダイワメジャー

馬主:廣松 金次

生産者:厚賀古川牧場

【全着順】

1着 ベルピット 1人気

2着 シルトプレ 2人気

3着 ケイアイパープル 3人気

4着 ハセノパイロ 6人気

5着 スワーヴアラミス 4人気

6着 ホッコーライデン 9人気

7着 ナムラゴロフキン 7人気

8着 ドテライヤツ 5人気

9着 サンアップルトン 8人気