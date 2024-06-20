【門別・赤レンガ記念結果】断然人気に応えベルピットが6馬身差の圧勝！
20日、門別競馬場で行われた第61回赤レンガ記念(3歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金500万円)は、好位から3角手前で先頭に立った桑村真明騎手騎乗の1番人気ベルピット(牡4、北海道・角川秀樹厩舎)が、好位から内を突いて脚を伸ばした2番人気シルトプレ(牡5、北海道・米川昇厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分06秒9(良)。
さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケイアイパープル(牡8、北海道・小野望厩舎)が入った。
勝ったベルピットは、父パイロ、母ベルライン、その父ダイワメジャーという血統。前走のコスモバルク記念に続き重賞連勝。重賞勝利はこれで7つ目となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ベルピット(牡4)
騎手:桑村真明
厩舎:北海道・角川秀樹
父:パイロ
母:ベルライン
母の父:ダイワメジャー
馬主:廣松 金次
生産者:厚賀古川牧場
【全着順】
1着 ベルピット 1人気
2着 シルトプレ 2人気
3着 ケイアイパープル 3人気
4着 ハセノパイロ 6人気
5着 スワーヴアラミス 4人気
6着 ホッコーライデン 9人気
7着 ナムラゴロフキン 7人気
8着 ドテライヤツ 5人気
9着 サンアップルトン 8人気