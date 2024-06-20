レースが行われた門別競馬場(c)netkeiba

写真拡大

　20日、門別競馬場で行われた第61回赤レンガ記念(3歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金500万円)は、好位から3角手前で先頭に立った桑村真明騎手騎乗の1番人気ベルピット(牡4、北海道・角川秀樹厩舎)が、好位から内を突いて脚を伸ばした2番人気シルトプレ(牡5、北海道・米川昇厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分06秒9(良)。

　さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケイアイパープル(牡8、北海道・小野望厩舎)が入った。

　勝ったベルピットは、父パイロ、母ベルライン、その父ダイワメジャーという血統。前走のコスモバルク記念に続き重賞連勝。重賞勝利はこれで7つ目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆ベルピット(牡4)
騎手:桑村真明
厩舎:北海道・角川秀樹
父:パイロ
母:ベルライン
母の父:ダイワメジャー
馬主:廣松 金次
生産者:厚賀古川牧場

【全着順】
1着　ベルピット　1人気
2着　シルトプレ　2人気
3着　ケイアイパープル　3人気
4着　ハセノパイロ　6人気
5着　スワーヴアラミス　4人気
6着　ホッコーライデン　9人気
7着　ナムラゴロフキン　7人気
8着　ドテライヤツ　5人気
9着　サンアップルトン　8人気