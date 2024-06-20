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21:30

米経常収支（2024年 第1四半期）

予想 -2061.0億ドル 前回 -1948.0億ドル



米住宅着工件数（5月）

予想 138.0万件 前回 136.0万件（住宅着工件数)

予想 1.2% 前回 5.7%（住宅着工件数・前月比)

予想 146.5万件 前回 144.0万件（住宅建築許可件数)

予想 1.4% 前回 -3.0%（住宅建築許可件数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）

予想 4.5 前回 4.5



米新規失業保険申請件数（06/09 - 06/15）

予想 N/A 前回 24.2万件



米失業保険継続受給者数（06/02 - 06/08）

予想 N/A 前回 182.0万件



21:45

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



23:00

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）

予想 -13.8 前回 -14.3



21日

0:00

米週間石油在庫統計



5:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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