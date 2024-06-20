21:30
米経常収支（2024年 第1四半期）
予想　-2061.0億ドル　前回　-1948.0億ドル

米住宅着工件数（5月）
予想　138.0万件　前回　136.0万件（住宅着工件数)
予想　1.2%　前回　5.7%（住宅着工件数・前月比)　
予想　146.5万件　前回　144.0万件（住宅建築許可件数)
予想　1.4%　前回　-3.0%（住宅建築許可件数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想　4.5　前回　4.5

米新規失業保険申請件数（06/09 - 06/15）
予想　N/A　前回　24.2万件

米失業保険継続受給者数（06/02 - 06/08）
予想　N/A　前回　182.0万件

21:45　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想　-13.8　前回　-14.3

21日
0:00　
米週間石油在庫統計

5:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。