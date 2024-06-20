ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米経常収支（2024年 第1四半期）
予想 -2061.0億ドル 前回 -1948.0億ドル
米住宅着工件数（5月）
予想 138.0万件 前回 136.0万件（住宅着工件数)
予想 1.2% 前回 5.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 146.5万件 前回 144.0万件（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -3.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 4.5 前回 4.5
米新規失業保険申請件数（06/09 - 06/15）
予想 N/A 前回 24.2万件
米失業保険継続受給者数（06/02 - 06/08）
予想 N/A 前回 182.0万件
21:45
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想 -13.8 前回 -14.3
21日
0:00
米週間石油在庫統計
5:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
米経常収支（2024年 第1四半期）
予想 -2061.0億ドル 前回 -1948.0億ドル
米住宅着工件数（5月）
予想 138.0万件 前回 136.0万件（住宅着工件数)
予想 1.2% 前回 5.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 146.5万件 前回 144.0万件（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -3.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 4.5 前回 4.5
米新規失業保険申請件数（06/09 - 06/15）
予想 N/A 前回 24.2万件
米失業保険継続受給者数（06/02 - 06/08）
予想 N/A 前回 182.0万件
21:45
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想 -13.8 前回 -14.3
21日
0:00
米週間石油在庫統計
5:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。