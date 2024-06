◆Number_i、初単独公演「No.O -ring-」完走

【モデルプレス=2024/06/20】Number_iが18日から20日に、東京・有明アリーナにて初の単独公演『No.O -ring-』計6公演を開催。ここでは20日の公演をまとめる。ライブは、和風のサウンドを使ったSEでスタート。開演前のステージ上には存在感のある大きな松の木が鎮座しており、客席には桜の花びらが降り注ぐ、日本らしいニュアンスの漂う演出で幕開けした。

◆Number_i、パフォーマンス&MCでギャップ見せ

◆Number_i、個性溢れるソロダンス披露

◆Number_i、ライブツアー&アルバム発表

◆セットリスト

◆「Number_i LIVE TOUR 2024」公演スケジュール

身体中に響く低音が期待を高める中、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人はステージの高い位置にあるリング状の舞台装置から登場。舞台装置がゆらゆらと揺れ、火花が散りながら下に降りるというダイナミックな演出とともに“OK Complex”を披露。ダンサーに囲まれた3人はクールなウィスパーボイスでオーディエンスを魅了。歌い終え、リボンを使ったフライングパフォーマンスで舞台装置からステージに降りると、客席からは歓声が飛び交った。3人それぞれが“iLYs”(ファンネーム)への想いとこの公演への意気込みをラップに乗せ煽ると、「FUJI」へ。ステージ上を縦横無尽に動き回りながら、岸の高速ラップ、平野のリズム感たっぷりのフロウ、神宮寺の低音の効いたリリックと、それぞれの魅力を届けていく。レーザー照明が臨場感たっぷりに飛び交った「GOAT」では、ダンサーとともにキレのあるダンスを見せた。序盤からワイルドに、そしてクールにパフォーマンスを見せていたNumber_iだったが、MCになると一転、和気あいあいとした空気になる。平野は上の階の座席にいるオーディエンスに向け「結構ちゃんと見えているからね」と呼びかけ、岸は序盤の撮影可能パートが終了したことを受けて「僕たちだけを見てくださいね」と甘く呼びかける。神宮寺はオーディエンスを見渡し、「こんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できる」と感謝を伝えた。MCののち、爽やかな歌声がこれまでの選曲とは空気を変える「No-Yes」へ。ムービングに乗る3人は笑顔で客席に手を振っており、オーディエンスとのコミュニケーションを楽しんでいる様子。紙吹雪が舞うなか披露された「花びらが舞う日に」では、平野と神宮寺が向かいあって歌う場面も。中盤には3人がそれぞれのムービングに乗り、ステージから距離のあるオーディエンスにまでその姿を見せにいく。クールに、ワイルドに魅せた序盤とは打って変わり、甘い歌声で魅了した。その後も、爽やかさを残しつつも大人びた色気を感じさせる「Is it me?」、柔らかな声で歌い上げたバラード「i」と続き、様々な表情を見せていくNumber_i。ロングMCのコーナーでは、岸と平野、神宮寺の3人が、屈託のない笑顔でやりとりをする。そんな和やかな時間とシームレスに繋げた「Banana(Take It Lazy)」で穏やかな時間を作り上げると、ライブはソロダンスコーナーへと移った。最初に登場した神宮寺は、ダンサーとともにダイナミックなダンスを披露する。電飾のついた布を大きく使い、立体的なステージを繰り広げた。続く岸は、6人のダンサーとともに映像と連動したパフォーマンスを見せる。格闘技や武道を思わせる力強いダンスだ。ダンサーを引き連れることなくソロで登場した平野は、妖しげに色を変える煙に包まれながら、ビートに身体の動きを合わせる緩急のあるパフォーマンスを展開。やがてダンサーとともにメンバー全員が揃うと、平野が振り付けを担当したダンスパートへ。ステージセットを使って素早く人数を入れ替えたり、全員でのフォーメーションダンスを披露したりと、ギミックの効いたパフォーマンスを届けた。和風なリリックと振り付けを炎の演出とともに力強く届ける「BON」を披露すると、「Blow Your Cover」、「Rain or Shine」とジャジーな楽曲を続ける。再び“GOAT”をパフォーマンスし会場一体となって身体を動かすと、盛り上がりも最高潮に到達。アンコールの歓声に応え再登場したNumber_iは、客席へと手を振りながら「Midnight City」を披露したのち、しっとりと歌う“夢の続き”でエンディングへ。口々に感謝を伝え、Number_iの様々な表情を見せた、盛りだくさんのライブを締めくくった。さらに全国7箇所での「Number_i LIVE TOUR 2024」開催と、1st Full Album「No.I」(読み:ナンバーワン)の発売(2024年9⽉23⽇)を発表した。(modelpress編集部)1. OK Complex2. FUJI3. GOAT4. No-Yes5. 花びらが舞う日に6. Is it me?7. i8. Banana(Take It Lazy)9. BON10. Blow Your Cover11. Rain or Shine12. SQUARE_ONE13. GOAT<ENCORE>1. Midnight City2. 夢の続き※20日18:00公演のみダブルアンコールで「Be on Your side」を披露2024年10⽉〜12⽉開催地:宮城/福井/兵庫/福岡/北海道/愛知/埼⽟【Not Sponsored 記事】