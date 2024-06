歌手であり声優の小林愛香が8月21日、2ndフルアルバム『Illumination Collection』をリリースすることが決定、最新アーティスト写真が公開となった。2021年6月リリースの1stアルバム『Gradation Collection』に続く『Illumination Collection』は、心に光を灯していくような楽曲をイルミネーションになぞって集めた作品に仕上がっているとのことだ。

■2ndフルアルバム『Illumination Collection』



2024年8月21日(水)リリース【初回生産限定盤A (CD+BD+Photo Book A[28ページ]+チェキ風ブロマイド本人メッセージ(複写)付き A 3種ランダム封入)】TFCC-81093〜81094 / \9,350(税込)【初回生産限定盤B (CD+GOODS+Photo Book B[28ページ]+チェキ風ブロマイド本人メッセージ(複写)付き B 3種ランダム封入)】TFCC-81095 / \6,050(税込)・GOODS内容:オリジナルGOODSキーホルダー【通常盤 (CD)】TFCC-81096 / \3,300(税込)※全形態、初回プレス分のみ2024年10月から行われる<小林愛香 LIVE TOUR 2024 “Illumination Collection”>CD先行シリアルナンバー入り▼CD収録内容 ※全形態共通01. Lonely Flight作詞・作曲・編曲:Q-MHz02. BUMMER, BUMMER作詞:カミカオル 作曲:田代智一 編曲:U-Key zone03. Breakthroughだ!作詞・作曲・編曲:やしきん04. アミュレットメモリー作詞・作曲・編曲:メキメキ地蔵05. Can Can One One作詞:小林愛香、高瀬愛虹 作曲:田代智一 編曲:薮崎太郎06. グミチュウ(パソコン音楽クラブ REMIX)作詞・作曲:田代智一 編曲:酒井拓也(Arte Refact)07. YARUSHIKANAI feat. 佐伯ユウスケ作詞・作曲・編曲:佐伯ユウスケ08. Live goes on!!作詞・作曲・編曲:西片瑞樹09. As One作詞・作曲:カミカオル 編曲:U-Key zone10. KANPAI作詞・作曲:田代智一 編曲:佐伯youthK11. Original My Life作詞・作曲・編曲:Q-MHz12. だれも知らないんだ作詞・作曲・編曲:パリで食べたカマボコ▼BD収録内容 ※初回生産限定盤Aのみ収録<小林愛香 爆誕祭「Happy ∞ Birthday」>01. Happy ∞ Birthday02. Easy Fizzy03. Holiday!!04. Please! Please! Please!05. 君を守りたい06. Sunset Bicycle07. マコトピリオド08. Night Camp09. NO LIFE CODE10. Deep Resonance11. AMBITIOUS GOAL12. Crazy Easy Mode13. Border Rain14. グミチュウ15. Original My Lifeencoreen1. キセキヒカルen2. Lorem Ipsumen3. Can you sing along?※CD/Blu-rayの収録内容は変更になる可能性がございます。●グッズをバンドルしたゲーマーズ限定セットゲーマーズのショップおよびショッピングサイトでは、数量限定でグッズをバンドルした小林愛香『Illumination Collection』限定セットを販売▼小林愛香『Illumination Collection』ゲーマーズ限定セット【初回限定盤A+グッズ(アクリルスタンド:\1,320[税込])】\10,670(税込)【初回限定盤B+グッズ(アクリルスタンド:\1,320[税込])】\7,370(税込)【通常盤+グッズ(アクリルスタンド:\1,320[税込])】\4,620(税込)●ショップ別購入者オリジナル特典/先着予約 購入特典・アニメイト特典:トレーディングカード アニメイトVer.・ゲーマーズ特典:トレーディングカードゲーマーズVer.・TOWER RECORDS /TOWER RECORDS ONLINE(一部店舗除く)特典:トレーディングカード TOWER RECORDS Ver.・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)特典:トレーディングカード HMV Ver.・セブンネットショッピング特典:トレーディングカード セブンネットショッピングVer.・楽天ブックス特典:トレーディングカード 楽天ブックスVer.・トイズストア特典:フォトカード TOY’S STORE Ver.・Amazon.co.jp特典:メガジャケ●オンラインイ予約ベント(チェキチャ)STORE by Utatenにてアルバム『Illumination Collection』を予約すると、先着でオンライン予約イベント(チェキチャ)に参加可能実施予定日:7月14日(日)※販売開始日や実施内容など詳細に関しては後日発表※詳細発表予定日は、7月1日(月)18:00を予定●アニメイト/ゲーマーズ購入者対象お渡し会▼アニメイトアニメイト対象各店でアルバム『Illumination Collection』を予約/購入者を対象に先着でアニメイト大阪日本橋店での「お渡し会イベント参加券」をプレゼント実施予定日:後日発表実施予定会場:アニメイト大阪日本橋店実施内容:「お渡し会イベント参加券」を当日開催時間にお持ちいただくと、小林愛香本人から「イベント特典(ポストカード)」をお渡しいたします。※対象店舗・実施時間などのイベント詳細は、後日発表いたします。▼ゲーマーズ対象店舗でアルバム『Illumination Collection』を期間内に予約(全額内金)した方を対象に先着でAKIHABARAゲーマーズ本店での「お渡し会イベント参加券」をプレゼント実施予定日:7月25日(木)実施会場:AKIHABARAゲーマーズ本店実施内容:「お渡し会イベント参加券」を当日開催時間にお持ちいただくと、小林愛香本人から「イベント特典(ポストカード)」をお渡しいたします。※実施時間、対象店舗などのイベント詳細は、後日発表いたします。●フリーライブ+A4ミニポスターお渡し会▼予約イベント8月17日(土) 東京・ららぽーと立川立飛8月18日(日) 名古屋・アスナル金山▼リリースイベント8月31日(土) 大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク▼特典内容アルバム『Illumination Collection』を対象店舗にて予約/購入した方に先着で、「優先エリア入場券」を配布いたします。また、イベント当日「優先エリア入場券」をお持ちのお客様には、フリーライブ終了後に小林愛香本人から、イベント特典「A4ミニ・ポスター」をプレゼントいたします。※イベント開催時間や対象店舗・「優先エリア入場券」配布方法・当日の会場販売などの詳細は、後日発表いたします。