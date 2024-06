ももいろクローバーZ・百田夏菜子が、8月7日にリリースされる森口博子ニューアルバム『ANISON COVERS 2』の楽曲「おジャ魔女カーニバル!!」に参加することが決定した。『ANISON COVERS 2』はシリーズ累計出荷枚数25万枚を突破した「GUNDAM SONG COVERS」シリーズの流れを汲むアルバム『ANISON COVERS』の第二弾作品で、“大人のためのアニソンカバーアルバム”をコンセプトに、1980年代から1990年代にかけて発表されたアニソンの名曲を中心にセレクトし、森口博子がカバー&セルフカバーするというアルバムだ。今回、イベントやTV番組で森口と多数共演している百田が「おジャ魔女カーニバル!!」(TVアニメ「おジャ魔女どれみ」オープニングテーマ)でコラボレーションすることになった。

2024年8月7日リリース初回限定盤CD + Blu-rayイラストスリーブケース仕様¥4,000+税 | KICS-94160水着の袋とじブックレット<初回限定盤Ver.>封入https://moriguchi-hiroko.lnk.to/ANISONCOVERS2通常盤CD ONLY¥3,000+税 | KICS-4160水着の袋とじブックレット<通常盤Ver.>封入https://moriguchi-hiroko.lnk.to/ANISONCOVERS2TSUJYO1.想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰 (「みゆき」エンディングテーマ)2.微笑みの爆弾 (「幽☆遊☆白書」オープニングテーマ)3.おジャ魔女カーニバル!! / with 百田夏菜子(ももいろクローバーZ) (「おジャ魔女どれみ」オープニングテーマ)4.鳥の詩 (「AIR」オープニングテーマ)5.ゆめいっぱい / with 鳥山雄司&柏木広樹 (「ちびまる子ちゃん」オープニングテーマ)6.YOU GET TO BURNING (「機動戦艦ナデシコ」オープニングテーマ)7.プラチナ (「カードキャプターさくら」オープニングテーマ)8.BE FREE (「鎧伝サムライトルーパー」エンディングテーマ)9.ブルーウォーター / with 田ノ岡三郎 (「ふしぎの海のナディア」オープニングテーマ)10.STILL LOVE HER (失われた風景) / with 木根尚登(TM NETWORK) (「シティーハンター2」エンディングテーマ)[Blu-ray] ※<初回限定盤>のみ「想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰」Music Video「想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰」Making of Music Video特設サイト:https://cnt.kingrecords.co.jp/ANISONCOVERS2/