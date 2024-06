レスターの新監督がクーパー氏に決定！　27年夏まで契約締結「任命されたことを本当に嬉しく、誇りに思っている」

レスターは20日、スティーヴ・クーパー新監督就任を発表した。契約期間は、2027年夏までの3年間となる。1979年12月10日生まれのクーパー氏は現在44歳。世代別のイングランド代表を率いた後、スウォンジー・シティを経て、2021年夏からはノッティンガム・フォレストを指揮。就任1年目で24年ぶりとなるプレミアリーグ昇格に導いたものの、3年目となった今シーズンは成績が振るわずに、昨年12月に解任の憂き目に遭っていた。

