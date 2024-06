Lillies and Remainsが2024年夏、東京および大阪にて主催イベント<A National Acrobat>を開催することが発表となった。8月21日に東京・WWW X、9月5日に大阪・CONPASSで実施される同イベントには、ドイツ・ベルリンを拠点にするインディーオルタナティヴユニットAlice Gift (ex-Velvet Condom)が来日、参加する。日本のニューウェイブを牽引するLillies and Remainsと“Poisoned Wave” を標榜するAlice Giftの世界観がぶつかり合う日独耽美対決となる。

8月21日(水) 東京・渋谷 WWW X(問)WWW X 03-5458-76889月05日(木) 大阪・心斎橋 CONPASS(問)CONPASS 06-6243-1666open18:30 / start19:30出演:Lillies and Remains, Alice Gift (ex-Velvet Condom / GERMANY)DJ:ヤマダナオヒロ (†13th Moon†) ※Tokyo Only▼チケットAdv 5,000yen (plus 1d)Door 5,500yen (plus 1d)一般販売:6月21日(金) 19:00〜東京公演:https://eplus.jp/ANationalAcrobat/大阪公演:https://eplus.jp/sf/detail/4129580001-P0030001

