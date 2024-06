「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜夏休み準備号 2024〜」7月3日(水)まで開催中!! 「聖剣伝説」シリーズなど人気タイトルがお得に!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜夏休み準備号 2024〜」が2024年7月3日(水)まで開催中だ。

本セールでは、「トライアングルストラテジー」が50%OFFでセールに登場。「LIVE A LIVE」「聖剣伝説 3 TRIALS of MANA」など、ニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。



期間は2024年7月3日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。



全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜夏休み準備号 2024〜」】

<セール期間>

2024年7月3日(水)まで



※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。





以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。

「トライアングルストラテジー」

Nintendo Switch50%OFF!

「LIVE A LIVE」

(C) SQUARE ENIXPlayStation5 PlayStation4 Nintendo Switch50%OFF!

「聖剣伝説 3 TRIALS of MANA」

(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi TamuraPlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!

「聖剣伝説 Legend of Mana」

(C) SQUARE ENIXPlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!

「聖剣伝説 2 SECRET of MANA」

(C) SQUARE ENIXPlayStation460%OFF!

「聖剣伝説 COLLECTION」

(C) SQUARE ENIXNintendo Switch60%OFF!

(C) SQUARE ENIX