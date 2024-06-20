ヒプステ新作公演「-Grateful Cypher-」のメインビジュアルなど解禁 SHIN、手島聖貴ら新たに5名の出演も決定
2024年10月に『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageの新作公演の上演が予定されている。タイトルは「-Grateful Cypher-」、そしてメインビジュアル・キャラクタービジュアル・チケット情報・追加キャストなどの公演情報が解禁された。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称：ヒプステ）は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称:ヒプマイ）の舞台化作品。
今作『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-では、2024年3月に上演した「-New Encounter-」に引き続き、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、 シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、 シンジュク・ディビジョン“麻天狼”、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の6ディビジョン18名が続投するほか、追加キャストとして、SHIN、手島 聖貴、奥村 等士、Jun、蒼井 嵐樹という、様々な分野で活躍する実力派キャスト5名が出演する。
キャラクタービジュアル
■イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“
山田 一郎：石川 凌雅 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
山田 二郎：松岡 拳紀介 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
山田 三郎：高野 渉聖 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
■ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“
碧棺 左馬刻：植原 卓也 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
入間 銃兎：YUKI (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
毒島 メイソン 理鶯：益永 拓弥 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
■シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”
飴村 乱数：三井 淳平 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
夢野 幻太郎：今井 俊斗 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
有栖川 帝統：木津谷 泰勇 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
■シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺 寂雷：小波津 亜廉 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
伊弉冉 一二三：安藤 夢叶 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
観音坂 独歩：中下 雄貴 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
■オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木 簓：北出 流星 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
躑躅森 盧笙：飯田 寅義 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
天谷奴 零：喜史川 大私 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
■ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷 空却：中西 智也 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
四十物 十四：酒寄 楓太 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
天国 獄：中塚 皓平 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会