´ßÅÄÆâ³Õ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ÈÝ·è¡¡Î©·û¡¦ÀôÂåÉ½¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï²þ³×¤ò»Ö¤¹°Õ»Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×
¡¡½°µÄ±¡¤Ï£²£°Æü¤Ë³«¤¤¤¿ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿´ßÅÄÆâ³Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÆ±·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿Î©·û¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤¬»¿À®¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¤Ï¼ñ»ÝÊÛÌÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾å¤ËÁ´ÍÆ²òÌÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡²þÀµÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ï£±£¹Æü¤ËÀ®Î©¤·¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£Àô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¤âÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ò»ý¤Ã¤¿´´Éô¤¬¸¢ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»¥Â«¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤¬º£¤â¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÌÃ¹±»°Ïº´´»öÄ¹ÂåÍý¤ÏÈ¿ÂÐÆ¤ÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼Â¸úÀ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡Ø¶Ø»ß¡Ù¡ØÇÑ»ß¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Î¤¤¤¤´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¡¢¾Íè¤ËÌµÀÕÇ¤¤ÊÌîÅÞ¤È¤Ï³Ð¸ç¤âÃæ¿È¤â°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ßÅÄÆâ³Õ¤ÏÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤»¤º¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Àô»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë´Æ»ë¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¯ºö³èÆ°Èñ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¼¡¤ÎÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ðÈ¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö½èÍý¤ÏËÜ¿Í¤ä¸å±ç²ñ¡¢»öÌ³½ê¤Î¿Í¤ËÅÏ¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃãÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤Ç¤â¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÀ¯¼£¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï²þ³×¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¹ñ²ñ¤ÏàÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢£²£±Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡