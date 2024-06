IZ*ONE出身イ・チェヨン、3rdミニアルバム「SHOWDOWN」コンセプトフィルムを公開

IZ*ONE出身イ・チェヨンの新しい映像が公開され、ファンの好奇心を刺激している。本日(20日)、公式SNSを通じて「3rdミニアルバム『SHOWDOWN : INTRO』」というタイトルの映像が公開された。ニューアルバムのコンセプトフィルムに該当するこの映像は、短いがインパクトのある画面が目を引く。特に、先行公開された収録曲「Summer Heat」の映像とは異なる雰囲気を漂わせるイ・チェヨンの姿から、タイトル曲と新しいコンセプトに対する期待も高まっている。

今回の映像で彼女は、エキゾチックな背景のプールでダイビングボードの端に立ち止まる。また「I felt like other types were existing inside of me and each pulled me in a different direction(私は1つの体に2人がいるように感じ、それぞれ違う方向に私を引っ張った)」「Should I leave far away to a place where no one can find me?(誰も私を見つけられないように遠くに去るべきかな?)」「Don't confuse me anymore(これ以上私を混乱させないで)」という意味深なフレーズが登場し、好奇心を刺激している。魅力的なサマーダンスから今回の映像まで、公開されるコンテンツごとに異なるムードと魅力で無限の変身を見せるイ・チェヨンの姿から、ニューアルバムとタイトル曲、パフォーマンスなどについてより一層関心が高まっている中、早くも韓国国内外のファンから支持を得ている。3rdミニアルバム「SHOWDOWN」は7月3日午後6時に発売される。