東京マーケット・サマリー（20日）
■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 158.26／158.31 1.0723／1.0727 169.72／169.76
ＮＹ午後５時 158.08／158.11 1.0743／1.0747 169.84／169.88
午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小幅ドル高／円安の１５８円前半で推移している。米国の休場明けで手掛かりに欠ける中、クロス円が底堅い動きを見せるなど円は全般弱含みで、ドル／円も下げ渋った。
＜株式市場＞
終値 前日比 寄り付き 安値／高値
日経平均 38633.02 62.26 38410.32 38,263.08─38,637.62
ＴＯＰＩＸ 2725.54 -3.1 2718.7 2,704.39─2,727.26
プライム指数 1402.85 -1.56 1401.05 1,391.96─1,403.59
スタンダード指数 1256.89 9.2 1251.85 1,251.85─1,259.24
グロース指数 822.9 10.71 815.4 815.40─822.90
グロース250指数 638.15 9.47 631.8 631.80─638.15
東証出来高(万株) 131087 東証売買代金(億円) 31756.07 0
東京株式市場で日経平均は、前営業日比６２円２６銭高の３万８６３３円０２銭と小幅に３日続伸して取引を終えた。米市場が前日休場で手掛かりに乏しく、方向感を欠いた。プライム市場の出来高と売買代金は年初来で最小となり、商いは薄かった。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが７４６銘柄（４５％）、値下がりは８４０銘柄（５１％）、変わらずは６０銘柄（３％）だった。
＜短期金融市場＞
無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077
ユーロ円金先（24年6月限） ───
3カ月物ＴＢ ───
無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「積み期前半で市場参加者の調達余力は十分にあり、ニーズは強い」（国内金融機関）との声が聞かれた。
＜円債市場＞
国債先物・24年9月限 143.80 (-0.15)
安値─高値 143.68─143.97
10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.950％ (+0.020)
安値─高値 0.950─0.925％
国債先物中心限月９月限は前営業日比１５銭安の１４３円８０銭と下落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２ｂｐ上昇の０．９５０％。時間外取引の米金利の上昇やポジション調整の動きなどから、売りが優勢となった。
＜スワップ市場・気配＞
2年物 0.47─0.37
3年物 0.56─0.46
4年物 0.64─0.54
5年物 0.70─0.60
7年物 0.85─0.75
10年物 1.07─0.97