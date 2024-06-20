■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 158.26／158.31 1.0723／1.0727 169.72／169.76

ＮＹ午後５時 158.08／158.11 1.0743／1.0747 169.84／169.88

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小幅ドル高／円安の１５８円前半で推移している。米国の休場明けで手掛かりに欠ける中、クロス円が底堅い動きを見せるなど円は全般弱含みで、ドル／円も下げ渋った。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38633.02 62.26 38410.32 38,263.08─38,637.62

ＴＯＰＩＸ 2725.54 -3.1 2718.7 2,704.39─2,727.26

プライム指数 1402.85 -1.56 1401.05 1,391.96─1,403.59

スタンダード指数 1256.89 9.2 1251.85 1,251.85─1,259.24

グロース指数 822.9 10.71 815.4 815.40─822.90

グロース250指数 638.15 9.47 631.8 631.80─638.15

東証出来高(万株) 131087 東証売買代金(億円) 31756.07 0

東京株式市場で日経平均は、前営業日比６２円２６銭高の３万８６３３円０２銭と小幅に３日続伸して取引を終えた。米市場が前日休場で手掛かりに乏しく、方向感を欠いた。プライム市場の出来高と売買代金は年初来で最小となり、商いは薄かった。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが７４６銘柄（４５％）、値下がりは８４０銘柄（５１％）、変わらずは６０銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「積み期前半で市場参加者の調達余力は十分にあり、ニーズは強い」（国内金融機関）との声が聞かれた。

＜円債市場＞

国債先物・24年9月限 143.80 (-0.15)

安値─高値 143.68─143.97

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.950％ (+0.020)

安値─高値 0.950─0.925％

国債先物中心限月９月限は前営業日比１５銭安の１４３円８０銭と下落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２ｂｐ上昇の０．９５０％。時間外取引の米金利の上昇やポジション調整の動きなどから、売りが優勢となった。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.47─0.37

3年物 0.56─0.46

4年物 0.64─0.54

5年物 0.70─0.60

7年物 0.85─0.75

10年物 1.07─0.97