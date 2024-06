4月東京ドームで行なわれたTHE YELLOW MONKEY<THE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 “SHINE ON”>がWOWOWで6月29日(土)に放送されるが、ここではダブルアンコールを含め、公演中にパフォーマンスされた全曲が放送・配信となることが発表された。また、WOWOWでは5カ月連続で彼らの30周年および35周年記念のライブなども特集される。7月は30周年記念3大ドームツアーから2019年12月のナゴヤドーム公演を、8月は2020年11月の東京ドーム公演が放送・配信となる。この東京ドーム公演は、前述の3大ドームツアーのファイナルがコロナ禍で中止になり、替わりとして新たに開催されたもので、観客の声出しが禁じられる中、事前にアプリなどで投稿された声援や歌声を会場に流す“Sing Loud!”が行なわれた記憶に残るライブだ。

THE YELLOW MONKEY 結成35周年記念 WOWOWスペシャル



「THE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 “SHINE ON”」6月29日(土)午後7:00WOWOWプライムで放送/WOWOWオンデマンドで配信※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信収録日:2024年4月27日収録場所:東京 東京ドーム「THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR -NAGOYA DOME SPECIAL 2019.12.28-」7月30日(火)午後7:45WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信収録日:2019年12月28日収録場所:愛知 ナゴヤドーム「THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -DOME SPECIAL-」8月放送・配信予定収録日:2020年11月3日収録場所:東京 東京ドーム楽曲:真珠色の革命時代 〜Pearl Light Of Revolution〜、追憶のマーメイド、SPARK、Balloon Balloon、Tactics、球根、花吹雪、Four Seasons、Foxy Blue Love、SLEEPLESS IMAGINATION、熱帯夜、BURN、JAM、メロメ、天道虫、パンチドランカー、Love Communication、バラ色の日々、SUCK OF LIFE、パール、未来はみないで、楽園、ALRIGHT、悲しきASIAN BOY、プライマル。「THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -BUDOKAN SPECIAL-」9月放送・配信予定収録日:2020年12月28日収録場所:東京 日本武道館楽曲:DANDAN、Subjective Late Show、Chelsea Girl、FAIRY LAND、Tactics、VERMILION HANDS、Changes Far Away、審美眼ブギ、Foxy Blue Love、SLEEPLESS IMAGINATION、PENITENT、ロザーナ、"I"、バラ色の日々、SUCK OF LIFE、Father、未来はみないで、アバンギャルドで行こうよ、Romantist Taste、悲しきASIAN BOY、WELCOME TO MY DOGHOUSE