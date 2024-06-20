杏里、＜LIVE 2024 FUN TIME＞開催
杏里が待望のツアー＜ANRI LIVE 2024 FUN TIME＞11都市公演を行う。
近年では、世界的にシティポップの人気が再燃し、国内外のリスナーから大きな注目を集める中、2023年にはアニメ映画『ルパン三世VSキャッツ・アイ』の主題歌「CAT’S EYE2023」で再び話題に。同年6月にはハリウッド公演を行う。洗練された杏里サウンドは、世代を超えて多くの人々を魅了し続けている。
＜ANRI LIVE 2024 FUN TIME
たましんRISURUホール(立川市市民会館)
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
■8月24日(土) 開場16:00/開演16:30
大宮ソニックシティ
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
■8月25日(日) 開場16:00/開演16:30
神奈川県民ホール
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
■9月1日(日) 開場16:00/開演16:30
NHK大阪ホール
【チケット】全席指定 8800円(税込)
【お問合せ先】サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400(平日12:00〜15:00 ※土日祝は休み)
■9月22日(日) 開場15:15/開演16:00
奥州市文化会館Zホール(大ホール)
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】奥州市文化会館 TEL:0197-22-6622
ニイタカプラス TEL:022-380-8251
■9月28日(土) 開場16:00/開演16:30
名古屋市公会堂
【チケット】全席指定 8800円(税込)
【お問合せ先】サンデーフォークプロモーション(12:00〜18:00) TEL:052-320-9100
■9月29日(日) 開場16:00/開演16:30
京都劇場
【チケット】全席指定 8800円(税込)
【お問合せ先】サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400(平日12:00〜15:00 ※土日祝は休み)
■10月4日(金) 開場17:45/開演18:30
LINE CUBE SHIBUYA
一般発売日 6月21日(金)
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
■10月12日(土) 開場16:00/開演16:30
三島市民文化会館 大ホール
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】三島市民文化会館 大ホール TEL:055-976-4555
■10月19日(土) 開場16:00/開演16:30
松戸・森のホール21 大ホール
一般発売日 6月28日(金)
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
■10月26日(土) 開場16:00/開演16:30
水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)
一般発売日 6月28日(金)
【チケット】全席指定 7800円(税込)
【お問合せ先】Ro-Onチケット TEL:047-365-9960
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