杏里が待望のツアー＜ANRI LIVE 2024 FUN TIME＞11都市公演を行う。

近年では、世界的にシティポップの人気が再燃し、国内外のリスナーから大きな注目を集める中、2023年にはアニメ映画『ルパン三世VSキャッツ・アイ』の主題歌「CAT’S EYE2023」で再び話題に。同年6月にはハリウッド公演を行う。洗練された杏里サウンドは、世代を超えて多くの人々を魅了し続けている。

そんな杏里のツアーは8月からスタートする。

＜ANRI LIVE 2024 FUN TIME

■8月3日(土) 開場17:30/開演18:00
　たましんRISURUホール(立川市市民会館)　
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

■8月24日(土) 開場16:00/開演16:30　
　大宮ソニックシティ
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

■8月25日(日) 開場16:00/開演16:30
　神奈川県民ホール
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

■9月1日(日) 開場16:00/開演16:30
　NHK大阪ホール
　【チケット】全席指定 8800円(税込)　
　【お問合せ先】サウンドクリエーター　TEL:06-6357-4400(平日12:00〜15:00 ※土日祝は休み)

■9月22日(日) 開場15:15/開演16:00
　奥州市文化会館Zホール(大ホール)
　【チケット】全席指定 7800円(税込)
　【お問合せ先】奥州市文化会館 TEL:0197-22-6622
　　 ニイタカプラス TEL:022-380-8251

■9月28日(土) 開場16:00/開演16:30
　名古屋市公会堂
　【チケット】全席指定 8800円(税込)　
　【お問合せ先】サンデーフォークプロモーション(12:00〜18:00) 　TEL:052-320-9100

■9月29日(日) 開場16:00/開演16:30
　京都劇場
　【チケット】全席指定 8800円(税込)　
　【お問合せ先】サウンドクリエーター　TEL:06-6357-4400(平日12:00〜15:00 ※土日祝は休み)

■10月4日(金) 開場17:45/開演18:30
　LINE CUBE SHIBUYA
　一般発売日　6月21日(金)
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

■10月12日(土) 開場16:00/開演16:30 　　　　
　三島市民文化会館 大ホール
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】三島市民文化会館 大ホール　TEL:055-976-4555

■10月19日(土) 開場16:00/開演16:30
　松戸・森のホール21 大ホール
　一般発売日　6月28日(金)
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

■10月26日(土) 開場16:00/開演16:30
　水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)
　一般発売日　6月28日(金)
　【チケット】全席指定 7800円(税込)　
　【お問合せ先】Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960

▼チケットは各プレイガイドから
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11010099

ローソンチケット
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=342422

eplus
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Ro-Onチケット　TEL:047-365-9960
https://ro-on.tokyo/archives/4995