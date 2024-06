10CM、約10ヶ月ぶりの来日公演が決定！8月10日に東京で開催

10CMが約10ヶ月ぶりの来日公演を開催する。2010年にデビューした彼はデビュー曲「アメリカーノ」が国民的大ヒットし、一躍その名を轟かせる。バスキン(路上ライブ)出身の初代アーティストとも言われ、数多くのアーティストとのコラボや楽曲提供も手掛ける。また、今話題のドラマ「ソンジェ背負って走れ」「涙の女王」「その年私たちは」、殿堂入りともいえる名作ドラマ「愛の不時着」「トッケビ」など数多くのOST(劇中歌)も務め、まさに韓国音楽シーンには欠かせない、韓国音楽界の“アイコン”の存在となっている。

そんな10CMがタイトル「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> in Tokyo」を掲げ、約10ヶ月ぶりの来日公演を開催し、ファンに会う。

■公演概要

「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> in Tokyo」



【会場】

Zepp Haneda



【日程】

2024年8月10日(土)17:00開演 / 16:00開場



【特典内容】

Premiumチケット 人数限定:300人

1. 前方席確約

2. フォトタイム

3. ハイタッチ

※特典の詳細に関しては別途ご案内致します。



【チケット価格】

・Premiumチケット:¥16,000

・一般チケット:¥11,000

(ドリンク代別途必須 ¥600)



【チケット販売スケジュール】

クレジットカード:7月13日(土)12:00〜8月4日(日)23:59

コンビニ:7月13日(土)12:00〜7月31日(水)23:59



販売先はこちら

※チケットの販売日程は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

※当日販売あり(前売り販売分のチケットが完売した場合はございませんのでご了承ください)



【主催・企画】

mahocast / STONE.B